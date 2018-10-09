Один взрыв в минуту: на складах под Черниговом могут быть "Буки"

С трех до одного разрыва в секунду снизилась интенсивность взрывов на горящем арсенале в Черниговской области Украины. Ночью 9 октября на крупнейшем украинском арсенале произошел взрыв и начался пожар. Склад из пяти хранилищ занимает территорию в 683 гектара. Из них техническая территория составляет 402 гектара.

Более 12 из 20 тысяч жителей Ични эвакуированы. Этот ближайший к горящему военному складу город отключен от электроснабжения. В него прекращена подача газа, сообщает РИА Новости. В городе от разрывов снарядов возникли три пожара. Два из них удалось потушить. Один на зерносушилке продолжается.

При эвакуации люди закрыли свои квартиры, однако взрывами выбило двери и окна. В городе, несмотря на усиленные наряды полиции и военнослужащих, появились мародеры.

Во время пожара на складе под Черниговом находились ракеты 9М38 от зенитно-акетного комплекса "Бук" и вся техническая документация к ним, отмечает оперативное командование Донецкой народной республики.

Пожар на складе произошел после обнародования новых обстоятельств крушения Boeing в Донбассе в 2014 году, когда от Киева потребовали документацию на комплексы "Бук", подчеркивает глава пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Ущерб для Украины составит сотни миллионов долларов, подчеркнул депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко. Он добавил, что на складе под Ичней хранились в том числе снаряды для залповых систем реактивного огня "Град".

"Там сейчас взрываются дефицитные снаряды к 122-миллиметровым гаубицам, снаряды для реактивных систем "Град", — заявил Геращенко в эфире телеканала "Прямой".

Из-за взрывов в радиусе 30 километров от Ични закрыто украинское воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Пострадавших от взрывов нет. В Генштабе Вооруженных сил Украины назвали наиболее вероятной причиной случившегося диверсию.