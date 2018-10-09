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Звёзды и звёздные системы 1 час назад
Умершая и неродившаяся: астрономы открыли новый тип столкновения звёзд
Специалисты восстановили историю вспышки, поразившей человечество в XVII веке. Оказалось, что за ней стоит никогда ранее не наблюдавшееся явление: столкновение коричневого и белого карлика. Такие выводы изложены в научной статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society группой во главе с Марком Вагнером (Mark Wagner) из Университета Огайо в США.
Объект, известный как СК Лисички, давно привлекает внимание астрономов. Сейчас он представляет собой скопление газа и пыли в виде песочных часов и тусклое компактное ядро в центре.
В 1670 году в этом месте наблюдалась мощная вспышка, видимая даже невооружённым глазом. Это выглядело как появление на небе нового светила. Такие события астрономы по традиции и называют новыми звёздами или просто новыми, хотя к настоящему рождению звёзд они не имеют отношения. К слову, событие 1670 года – это старейшая надёжно документированная новая, и в своё время она стала астрономической сенсацией.
Специалисты давно установили, что эта вспышка была результатом столкновения двух объектов. Но каких? Самая популярная точка зрения состоит в том, что это были так называемые звёзды главной последовательности, то есть такие, в которых энергия вырабатывается за счёт превращения водорода в гелий. Однако это не единственный вариант.
Не так давно в СК Лисички были открыты радиоактивные молекулы, в связи с чем специалисты пересмотрели природу "участников ДТП". По их расчётам, как минимум один из них был красным гигантом. А теперь команда Вагнера предоставила веские доказательства ещё более интригующей версии.
Авторы использовали радиотелескоп ALMA. С его помощью они обнаружили в туманности, оставшейся после взрыва, химические следы древнего столкновения.
Астрономы обратили внимание на наличие в СК Лисички лития. В звёздах этот элемент быстро расходуется в результате термоядерных реакций. Из этого они заключили, что источником лития мог быть коричневый карлик. Так называется тело, которому не хватило массы для того, чтобы в его недрах зажёгся термоядерный огонь. Таким образом, это неродившаяся звезда, нечто среднее между полноценным светилом и очень большой планетой вроде Юпитера.
Перебрав подходящие кандидатуры на место второго участника столкновения, авторы остановились на белых карликах. "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали об этих телах. Вкратце напомним, что это остывающие ядра небольших отгоревших звёзд, своего рода мёртвые светила.
"Наличие лития вместе с необычными изотопными отношениями элементов углерода, азота и кислорода указывает на то, что вещество из коричневого карлика упало на поверхность белого карлика. Термоядерное "сжигание" и извержение этого материала привели к появлению "песочных часов", которые мы видим сегодня", – поясняет первый автор статьи Стюарт Эйрес (Stewart Eyres) из Университета Южного Уэльса.
В пользу этой же версии говорит и найденная в ходе этого же исследования органика: формальдегид (H2CO) и формамид (NH2CHO). Авторы полагают, что эти молекулы не могли образоваться уже после столкновения, поскольку среда СК Лисички для этого не подходит. Но тем более они не могли бы выжить в пылающем аду обычных звёзд.
"Родиной" этих веществ мог быть тот самый коричневый карлик. Вероятно, при столкновении далеко не вся его материя попала в пекло термоядерной вспышки. Значительная часть была разбросана взрывной волной и сохранила относительно неизменный состав. Так и сохранилась упомянутая органика.
Если результаты Вагнера и коллег подтвердятся, это будет первым надёжно установленным случаем столкновения белого и коричневого карлика: звезды, ведущей "загробное существование", и звезды, которой так и не удалось родиться. Данные о таком событии серьёзно расширяют наши представления о многообразном взаимодействии звёзд и звездообразных объектов.
К слову, ранее "Вести.Наука" писали о другой новой, связанной с каннибализмом среди светил. Также мы рассказывали о знаменитой вспышке сверхновой, оказавшейся столкновением белых карликов.
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