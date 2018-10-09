"Анна Каренина" в новом прочтении: в МХТ имени Чехова премьера спектакля "Сережа"
Громкая премьера в МХТ имени Чехова: режиссер Дмитрий Крымов представляет авторский спектакль "Сережа". Это неожиданное прочтение великого романа "Анна Каренина", где действие разворачивается вокруг сына главной героини, но вместо мальчика на сцене появляется кукла.
Пожалуй, единственная прямая цитата из Толстого в спектакле Дмитрия Крымова. Фраза не самая узнаваемая для читателя, но ключевая для постановки. Пьеса "Сережа" — делает акцент режиссер — не инсценировка романа" Анна Каренина".
Десятки спектаклей, около 30 экранизаций, балет и даже мюзикл. Попытки авторского прочтения великого романа, конечно же, были, но у Дмитрия Крымова это даже не пересказ своими словами. Режиссер стряхивает пыль с классики. Сюжетная канва романа сплетается с произведением Василия Гроссмана "Жизнь и судьба" и со специально написанным текстом Льва Рубинштейна. Здесь нет дома Облонских, Кити и Левина. Трагической сцены с поездом тоже нет, его образ читается лишь в видеопроекциях.
Над спектаклем работали несколько лет, только разработка сценографии заняла год. Актеры используют все пространство. Герои выходят из зала, повисают на инженерных лестницах, вовлекают в действо зрителей и даже командуют со сцены осветителями.
Как обычно у Крымова спектакль еще и о самом театре — это не Анна, Вронский и Каренин, а скорее люди, которые примеряют их роли.
"Мы рассказываем истории людей, которых наматывает на паровоз. Они все намотаны, и сами этого не подозревают", — говорит заслуженный артист РФ Анатолий Белый.
"Столько бури внутри, она не успевает разобраться и упускает, конечно, сына своего", — рассказывает актриса Мария Смольникова.
Сюжет остается узнаваемым даже среди летающих дронов и взрывающихся чемоданов. Образ Сережи — отдельная художественная находка — символ бессилия. Мальчик — кукла в мире взрослых. Управляют ей сразу три актера.
Аншлаг даже на пресс-показе. После просмотра у всех столько вопросов, что режиссера не отпускают на протяжении получаса.
"Это не инсценировка, это не иллюстрация всего романа. Это моя пьеса, моя история, я использовал просто этот сюжет и эту драму", — объясняет режиссер Дмитрий Крымов.
"Сережа" — одна из главных премьер в новом сезоне. Первый спектакль состоится вечером 9 октября.
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