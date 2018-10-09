Новости Общество

Все видео этой рубрики
9 октября 201815:27 Марина Булыга

"Анна Каренина" в новом прочтении: в МХТ имени Чехова премьера спектакля "Сережа"

Громкая премьера в МХТ имени Чехова: режиссер Дмитрий Крымов представляет авторский спектакль "Сережа". Это неожиданное прочтение великого романа "Анна Каренина", где действие разворачивается вокруг сына главной героини, но вместо мальчика на сцене появляется кукла.

Пожалуй, единственная прямая цитата из Толстого в спектакле Дмитрия Крымова. Фраза не самая узнаваемая для читателя, но ключевая для постановки. Пьеса "Сережа" — делает акцент режиссер — не инсценировка романа" Анна Каренина".

Десятки спектаклей, около 30 экранизаций, балет и даже мюзикл. Попытки авторского прочтения великого романа, конечно же, были, но у Дмитрия Крымова это даже не пересказ своими словами. Режиссер стряхивает пыль с классики. Сюжетная канва романа сплетается с произведением Василия Гроссмана "Жизнь и судьба" и со специально написанным текстом Льва Рубинштейна. Здесь нет дома Облонских, Кити и Левина. Трагической сцены с поездом тоже нет, его образ читается лишь в видеопроекциях.

Над спектаклем работали несколько лет, только разработка сценографии заняла год. Актеры используют все пространство. Герои выходят из зала, повисают на инженерных лестницах, вовлекают в действо зрителей и даже командуют со сцены осветителями.

Как обычно у Крымова спектакль еще и о самом театре — это не Анна, Вронский и Каренин, а скорее люди, которые примеряют их роли.

"Мы рассказываем истории людей, которых наматывает на паровоз. Они все намотаны, и сами этого не подозревают", — говорит заслуженный артист РФ Анатолий Белый.

"Столько бури внутри, она не успевает разобраться и упускает, конечно, сына своего", — рассказывает актриса Мария Смольникова.

Сюжет остается узнаваемым даже среди летающих дронов и взрывающихся чемоданов. Образ Сережи — отдельная художественная находка — символ бессилия. Мальчик — кукла в мире взрослых. Управляют ей сразу три актера.

Аншлаг даже на пресс-показе. После просмотра у всех столько вопросов, что режиссера не отпускают на протяжении получаса.

"Это не инсценировка, это не иллюстрация всего романа. Это моя пьеса, моя история, я использовал просто этот сюжет и эту драму", — объясняет режиссер Дмитрий Крымов.

"Сережа" — одна из главных премьер в новом сезоне. Первый спектакль состоится вечером 9 октября.

Текст: "Вести-Москва"

Сейчас

16:00

"Взбесившийся" троллейбус в Орле убил трех человек и ранил двух

15:54

В Мордовии обрушился автомобильный мост

15:49

Путин и Медведев пообедают, как станичники

15:46

Мамаев и Кокорин разгромили "Сапсан"

15:24

СБУ: взрыв арсенала может быть диверсией

15:01

Новосибирский девятиклассник в споре порезал оппоента ножом

14:21

Кокорина и Мамаева допросят в полиции

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

"Взбесившийся" троллейбус в Орле убил трех человек и ранил двух

"Взбесившийся" троллейбус в Орле убил трех человек и ранил двух

5 минут назад
Перед "гастролями" в Москве Мамаев и Кокорин разгромили "Сапсан"

Перед "гастролями" в Москве Мамаев и Кокорин разгромили "Сапсан"

17 минут назад
В России обрушился второй за день автомобильный мост

В России обрушился второй за день автомобильный мост

3 минуты назад
СБУ: взрыв арсенала может быть диверсией

СБУ: взрыв арсенала может быть диверсией

38 минут назад
Отец Хабиба Нурмагомедова простил Макгрегору оскорбления

Отец Хабиба Нурмагомедова простил Макгрегору оскорбления

1 час назад
Жена Мамаева подала на развод с футболистом

Жена Мамаева подала на развод с футболистом

53 минуты назад
5 крупнейших открытий нефтяных месторождений в истории

5 крупнейших открытий нефтяных месторождений в истории

2 часа назад
Нужна помощь: Уле Спиридоновой необходимо укрепить кости

Нужна помощь: Уле Спиридоновой необходимо укрепить кости

08.10.2018 10:00
Муж Анны Якуниной не ревнует звезду "Склифосовского" только к Максиму Аверину

Муж Анны Якуниной не ревнует звезду "Склифосовского" только к Максиму Аверину

1 час назад
Новосибирский девятиклассник в споре порезал оппонента ножом

Новосибирский девятиклассник в споре порезал оппонента ножом

56 минут назад
"Даже сцену нормально сделать не можете": Жириновский оправдался за падение на инаугурации

"Даже сцену нормально сделать не можете": Жириновский оправдался за падение на инаугурации

4 часа назад
В Болгарии задержан предполагаемый убийца журналистки

В Болгарии задержан предполагаемый убийца журналистки

2 часа назад
"Хотела родить ему детей": совращавшая ученика канская учительница поделилась планами на будущее

"Хотела родить ему детей": совращавшая ученика канская учительница поделилась планами на будущее

4 часа назад
Как мечту сделать реальностью

Как мечту сделать реальностью

45 минут назад
Жизнь как драгоценность: на аукционе Русфонда раскупили украшения по детским эскизам

Жизнь как драгоценность: на аукционе Русфонда раскупили украшения по детским эскизам

23 часа назад
Как создать правильный образ для деловой встречи?

Как создать правильный образ для деловой встречи?

08.10.2018 15:37
Расследование Эдуарда Петрова. Икорное подполье

Расследование Эдуарда Петрова. Икорное подполье

28.09.2018 12:01
3 293
В Саудовской Аравии посреди дороги в кровати найден расстрелянный человек

В Саудовской Аравии посреди дороги в кровати найден расстрелянный человек

24 минуты назад
Мошенничество в особо крупном размере. У Минобороны украли 188 миллионов рублей

Мошенничество в особо крупном размере. У Минобороны украли 188 миллионов рублей

31 минута назад
10 самых модных моделей боди на все случаи жизни

10 самых модных моделей боди на все случаи жизни

43 минуты назад
Фитнес для ленивых. Как создать фигуру мечты сидя на диване

Фитнес для ленивых. Как создать фигуру мечты сидя на диване

44 минуты назад
Канадский хоккеист умер, ударившись головой о борт

Канадский хоккеист умер, ударившись головой о борт

1 час назад
Ким Чен Ын обзавелся "Роллс-Ройсом" вопреки санкциям

Ким Чен Ын обзавелся "Роллс-Ройсом" вопреки санкциям

2 часа назад
Белорусские таможенники предотвратили вывоз пейзажа кисти Саврасова

Белорусские таможенники предотвратили вывоз пейзажа кисти Саврасова

2 часа назад
Ирландской армии не хватает бойцов. Приходится возвращать отставников

Ирландской армии не хватает бойцов. Приходится возвращать отставников

2 часа назад
Главный актер сериала "Кухня" сбил пешехода на Варшавском шоссе

Главный актер сериала "Кухня" сбил пешехода на Варшавском шоссе

3 часа назад
Кирилл Плетнев: жизнь оказалась богаче, сложнее и жестче, чем в моих фантазиях

Кирилл Плетнев: жизнь оказалась богаче, сложнее и жестче, чем в моих фантазиях

3 часа назад
Королеву Елизавету могут выселить из дворца

Королеву Елизавету могут выселить из дворца

4 часа назад
Верхняя Балкария: трагическая история и сногсшибательные виды

Верхняя Балкария: трагическая история и сногсшибательные виды

4 часа назад
10 фактов о биполярном расстройстве, которые нужно знать

10 фактов о биполярном расстройстве, которые нужно знать

4 часа назад
Щадящий метод визуализации помог выяснить, как древние египтяне красили носки

Щадящий метод визуализации помог выяснить, как древние египтяне красили носки

4 часа назад
Названы российские цены на новый Subaru Forester

Названы российские цены на новый Subaru Forester

5 часов назад
Следующее обновление Chrome может нарушить работу сотен сайтов

Следующее обновление Chrome может нарушить работу сотен сайтов

5 часов назад
Спасите жизнь маленькой Лизы

Спасите жизнь маленькой Лизы

5 часов назад
Рискованный маневр водителя мопеда в Сочи привел к его гибели. Видео

Рискованный маневр водителя мопеда в Сочи привел к его гибели. Видео

5 часов назад
Вести.net: Facebook представил "умные" экраны для видеозвонков

Вести.net: Facebook представил "умные" экраны для видеозвонков

5 часов назад
Под копирку: аналоги популярных мультфильмов

Под копирку: аналоги популярных мультфильмов

5 часов назад
ФСБ задержала банду оружейников, изготовившую 36 самодельных бомб

ФСБ задержала банду оружейников, изготовившую 36 самодельных бомб

5 часов назад
Новая разработка химиков МГУ поможет выявлять поддельные соки быстрее и дешевле

Новая разработка химиков МГУ поможет выявлять поддельные соки быстрее и дешевле

6 часов назад
Президент UFC Уайт: Хабиб сохранит свой чемпионский пояс

Президент UFC Уайт: Хабиб сохранит свой чемпионский пояс

6 часов назад
Вести.net: Bloomberg продолжает обвинять китайскую компанию Supermicro в слежке

Вести.net: Bloomberg продолжает обвинять китайскую компанию Supermicro в слежке

6 часов назад
Россиянам начнут выдавать электронные паспорта с 2021 года

Россиянам начнут выдавать электронные паспорта с 2021 года

6 часов назад
Intel представила "самый быстрый в мире игровой чип" 9-го поколения

Intel представила "самый быстрый в мире игровой чип" 9-го поколения

7 часов назад
Бывшего заместителя губернатора Брянской области осудили за мошенничество

Бывшего заместителя губернатора Брянской области осудили за мошенничество

7 часов назад
Теннисистка Дарья Касаткина претендует на звание "Прогресс года"

Теннисистка Дарья Касаткина претендует на звание "Прогресс года"

7 часов назад
Социальную сеть Google+ закроют

Социальную сеть Google+ закроют

8 часов назад
На южные штаты надвигается новый ураган

На южные штаты надвигается новый ураган

10 часов назад
В США привели к присяге нового Верховного судью Бретта Кавано

В США привели к присяге нового Верховного судью Бретта Кавано

10 часов назад
Денис Мацуев выступил в Париже в сопровождении Уральского молодежного симфонического оркестра

Денис Мацуев выступил в Париже в сопровождении Уральского молодежного симфонического оркестра

10 часов назад
На Байконуре началась подготовка к очередному пилотируемому запуску

На Байконуре началась подготовка к очередному пилотируемому запуску

10 часов назад