Коллекционер сам искромсал картину Бэнкси, рассчитывая, что это увеличит ее стоимость (зря)

Неизвестный коллекционер вдохновился историей с самоуничтожившейся картиной Бэнкси "Girl with Balloon" ("Девочка с шариком"), чья стоимость, по словам экспертов, резко возросла после внезапного измельчения работы на аукционе Sotheby's. В надежде на заработок мужчина сам изорвал принадлежащую ему копию картины, сообщает Metro.

Учитывая характер работ уличного художника Бэнкси, большинство его картин существуют далеко не в единственном экземпляре. Так, у "Девочки с шариком" было 600 копий, одна из которых принадлежала неназванному коллекционеру. Известно, что он приобрел ее за 40 тысяч фунтов.

Впрочем, после того, как эксперты признали увеличение стоимости картины, которая самоуничтожилась прямо во время торгов 5 октября, мужчина решил повысить ценность своего экземпляра. Он разорвал картину на куски и отнес их к оценщикам. Их ответ расстроил ценителя искусства.

Специалисты назвали поступок мужчины варварством, отметив, что теперь остатки картины стоят не больше одного фунта.

Ранее Бэнкси опубликовал в своем "Инстаграме" видео, в котором запечатлено, как он встраивает резак в рамку картины. Художник сделал это специально на случай, если ее выставят на аукционе.