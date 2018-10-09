Путин и Медведев пообедают, как станичники

Владимир Путин и Дмитрий Медведев на встрече с работниками сельхозпредприятия "Рассвет" отведают станичный обед: салат из свежих помидоров и огурцов, борщ, котлета с пюре, компот​​, шарлотка. То же самое будет предложено в этот день и работникам "Рассвета".

Как уточняет РИА Новости, вместе с руководством РФ трапезу разделят губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, полпред президента в СКФО Александр Матовников, а также учредитель СХП "Рассвет" Марат Галеев, председатель совета директоров плодообъединения "Сады Ставрополья" Айдын Ширинов, главный агроном Николай Цибулин, агроном по защите растений Николай Курдюмов, бригадир Юрий Севостьянов, трактористы-машинисты Юрий Аношин и Сергей Ткаченко, а также работницы сада Елена Афанасьева и Светлана Василенко.