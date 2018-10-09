В России обрушился второй за день автомобильный мост

В Мордовии рухнул двухполосный автомобильный мост, пострадавших в результате ЧП нет.

Инцидент произошел между селами Дубенки и Ардатово в Дубенском районе республики. В разборе завалов участвуют 14 человек и восемь единиц техники.

"Обрушение произошло в результате проезда грузового автомобиля, вес которого превышал допустимую норму", — сообщили РИА новости в пресс-службе ГУМЧС России по республике.

Ранее аналогичное происшествие случилось в городе Свободном Амурской области. Два пролета автомобильного моста рухнули на Транссибирскую железную дорогу. Пострадал водитель грузовика, который в это время ехал по мосту. Сейчас он госпитализирован. В регионе был введен режим ЧС. По предварительной информации, обрушение конструкции спровоцировало прохождение по мосту тяжелого грузовика.