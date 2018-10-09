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9 октября 201817:23

Путин пообещал прибавку к пенсии проработавшим на селе больше 30 лет

Прибавку к пенсиям пообещал проработавшим на селе не менее 30 лет президент России Владимир Путин. Деньги для этого уже заложены в бюджет, пояснил в ставропольской станице Георгиевская глава российского государства. С 1 января 2019 года прибавка составить четверть от страховой пенсии.

Путин подчеркнул, что вопрос с прибавками к пенсиям бывшим работникам сельскохозяйственной сферы держит на контроле Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС. Сейчас, пояснил президент в беседе с рабочими сельхозпредприятия "Рассвет", правительство готовит правила по исчислению надбавок, как считать, что считать.

Путин надеется, что все будет сделано без сбоев. Это 1300 рублей с небольшим в 2019 году, 1400 с небольшим – в 2020 году.

Дмитрий Медведев, который вместе с Путиным приехал в совхоз "Рассвет", добавил, что раньше норма о доплатах ветеранам сельского хозяйства существовала, но потом возникли финансовые проблемы.

"Пенсии у селян небольшие, это правда, поэтому нелишние деньги точно", — подчеркнул Медведев.

Путин при этом добавил, что с 1 января 2019 года норма о доплатах будет работать постоянно, к тому же еще и индексироваться.

В совхозе "Рассвет" на Ставрополье Путина и Медведева угостили обедом. В меню входил борщ, котлеты, пюре и компот, а также свежие яблоки, которые выращивают в совхозе.

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