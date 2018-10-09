Момент наезда троллейбуса на людей в Орле попал на видео

Установленная в салоне сотовой связи камера наблюдения зафиксировала последние секунды жизни трех жителей Орла, которых сбил на остановке неуправляемый троллейбус.

ДТП произошло около трех часов дня во вторник, 9 октября, на Полесской улице, когда общественный транспорт подъехал к остановке "Дворец спорта". На кадрах видно, как остановившийся троллейбус неожиданно тронулся с места и, набрав скорость, сбил переходивших перед ним дорогу людей.

"У троллейбуса предварительно отказали тормоза либо произошел срыв стояночного тормоза. И во время посадки пассажиров он самовольно начал движение без контроля со стороны водителя", — сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

Три человека скончались на месте, в том числе ребенок. Помощь медиков потребовалась 24-летней местной жительнице и 17-летней девушке.