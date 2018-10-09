Микробный "Ноев ковчег": учёные предлагают спасти кишечные бактерии, пока не стало слишком поздно

Микробиологи шутят, что человек никогда не бывает по-настоящему одинок, хотя бы по той простой причине, что внутри нас находятся миллионы микробов. Специалисты называют совокупность бактерий и других микроорганизмов, живущих в организме людей, словом микробиота.

Практически каждый месяц в научных изданиях публикуются исследования, доказывающие необходимость поддержания правильного баланса кишечной микробиоты. Дело в том, что кишечные бактерии играют невероятно важную роль в здоровье человека: они влияют на развитие сердечно-сосудистых болезней, провоцируют аутоиммунные заболевания и, к примеру, помогают бороться с гриппом.

Между тем хрупкий баланс кишечной микробиоты легко нарушить. Особенно во времена, когда нормой является массовый приём антибиотиков и плохое питание.

Исследователи Ратгерского университета в Нью-Брунсвике предлагают исправить ситуацию и сохранить всё разнообразие кишечной микробиоты, прежде чем оно исчезнет навсегда. (И это притом, что учёным до сих пор не известна львиная доля микроорганизмов, обитающих в теле человека.) С этой целью они предлагают создать своеобразный микробный "Ноев ковчег".

"Мы сталкиваемся с растущим глобальным кризисом в области здравоохранения, требующий того, чтобы мы "поймали" и сохранили разнообразие человеческой микробиоты, пока она всё ещё существует", — говорит ведущий автор нового исследования Мария Глория Домингес-Белло (Maria Gloria Dominguez-Bello).

По её словам, микробы, которые она и её команда хочет сохранить для будущих поколений, эволюционировали вместе с людьми на протяжении сотен тысячелетий.

"Они помогают нам переваривать пищу, укрепляют иммунитет и защищают от вторгающихся патогенов. В течение нескольких поколений мы наблюдали ошеломляющую потерю микробного разнообразия, связанную с глобальным всплеском иммунных и других нарушений", — отмечает Домингес-Белло.

Современный рацион питания и образ жизни людей быстро снижает разнообразие микробиоты, что, как было установлено, увеличивает риск появления ожирения, развития болезни Альцгеймера, диабета и аутоиммунных заболеваний.

Ряд исследований показал, как внедрение "хороших" бактерий в микробиоту человека помогает предотвратить или даже вылечить некоторые заболевания. Подобное "внедрение" происходит посредством трансплантации очищенных образцов фекалий другого человека.

Так, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о подобной процедуре, выполненной в рамках лечения онкобольных пациентов и детей с аутизмом. Кроме того, кишечные бактерии выдающихся атлетов уже сейчас предлагается прописывать людям для улучшения их спортивных достижений.

Несмотря на многообещающие результаты подобной терапевтической методики, возникает ряд сложностей, которым исследователям ещё только предстоит решить. В частности, непонятно, откуда брать столько "донорских" микробов.

Специалисты Ратгерского университета считают, что важные микробы необходимо начинать собирать уже сейчас, пока они не исчезли. Они предлагают хранить крошечных "помощников" в определённом месте, подобном всемирному хранилищу семян на Шпицбергене.

По мнению учёных, микробы можно получить от людей, не живущих в урбанизированной среде. Они не используют обработанные пищевые продукты и не применяют антибиотики широкого спектра действия.

В качестве примера они приводят амазонских охотников-собирателей. Ранее специалисты под руководством Домингес-Белло выяснили, что амазонские аборигены имели в два раза более разнообразную кишечную микробиоту по сравнению со среднестатистическим американцем.

Исследователи предполагают, что полезные микробы могут быть собраны у отдалённых народонаселений в Африке или Латинской Америке, а затем культивированы во всемирном хранилище микробиоты. Впоследствии собранный "урожай" можно использовать в качестве лечения или профилактики огромного количества заболеваний и недугов.

Впрочем, есть в этой "бочке мёда" традиционная ложка дёгтя – стоимость амбициозного проекта. Ведь на подобный проект придётся потратить немало средств. Исследователи из США парируют: медицинские расходы на лечение заболеваний, которые можно предотвратить, довольно значимы, а микробный "Ноев ковчег", напротив, может помочь снизить затраты в долгосрочной перспективе.

Более подробно с описанием предлагаемого проекта можно ознакомиться в научном издании Science.