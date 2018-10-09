Надо выпускать пар: Жириновский вступился за Кокорина с Мамаевым

В программе "Прямой эфир" 9 октября было очень жарко. Там обсуждали "дело пьяных футболистов": драки, которые утром 8 октября устроили в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Видео, попавшие в Сеть и в СМИ, вызвали огромный общественный резонанс. В студии и на связи с ней по видеосвязи многие известные спортсмены, политики и журналисты высказали свое мнение по поводу увиденного.

Основной вопрос, который обсуждался, — должны ли футболисты понести суровое наказание за то, что они устроили: избили (несколько человек на одного) водителя известной телеведущей, а затем в другом кафе устроили драку с мужчинами, которые сделали им замечание. Пострадавшие в этих инцидентах попали в больницы.

Большинство в студии сошлись во мнении, что если футболистам эти выходки сойдут с рук, то это станет пощечиной обществу: народ не увидит справедливости. Ведь немало тех, кто считает, что "звезд" футбола попросту "отмажут" от уголовного дела, и поэтому должен быть пристальный общественный контроль за его ходом.

Были, однако, и те, кто вспомнил, что и в прежние века мужчины решали проблемы "на кулаках". Вспомнили в студии даже Пушкина, который погиб на дуэли.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский вступился за футболистов, отметив, что гнев в себе держать вредно, и "пар надо выпускать".

Жириновский считает, что незачем было этим людям (которые попали под кулаки и стулья Кокорина, Мамаева и их друзей) делать им замечания.

Мастер спорта России по боксу, старший тренер Северной Осетии Казбек Кокоев, однако, с такой позицией категорически не согласен.

Он сказал, что кулаками надо соперничать на ринге, а в жизни решать все спорные вопросы по-человечески.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался еще жестче. По его мнению, эта "мамаекокорище" должно получить "черную метку", и больше они не должны не представлять ни одни из спортивный коллективов ни на одной международной арене.

По его словам, чтобы другим было неповадно, обязательно должно быть возмездие. "Потому что на них смотрят дети", — добавил ведущий и напомнил, что это — уголовное преступление.

"Такой футбол нам точно не нужен — это позорище и уголовка" – сказал Губерниев.

Жаркие споры о том, должны и будут ли реально наказаны Кокорин и Мамаев, – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".