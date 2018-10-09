Футбольная сборная России отправилась на матч со шведами

Игроки и тренерский штаб футбольной сборной России вылетели в Калининград, где на стадионе, построенном к чемпионату мира-2018 наши футболисты примут 11 октября соперников из Швеции. Это будет второй матч национальной команды в новом турнире Лиги наций.

По сообщениям источников в сборной, накануне расположение команды покинул полузащитник питерского "Зенита" Александр Ерохин, который испытывает последствия травмы колена. Его одноклубник вратарь Андрей Лунев в последний день московского сбора занимался индивидуально, остальные футболисты готовы к матчу.