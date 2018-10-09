Хейли может занять другую должность в администрации Трампа

Дональд Трамп заявил, что уходящая в отставку постпред США при ООН Никки Хейли может занять другую должность в его администрации. Во время встречи в Белом доме президент США отметил, что они с Хейли "сделали фантастическую работу".

Трамп напомнил что, Никки Хейли была очень успешным губернатором Северной Каролины. "Мы решили множество проблем, — цитирует американского лидера "Интерфакса". — С КНДР была масса проблем. А теперь мы продвигаемся, прекрасно продвигаемся".

Администрация США будет с Хейли в постоянном контакте, заверил Трамп. "Она знает основных игроков, — она знает Китай, Россию, Индию, она знает всех, и они, со своей стороны, любят и уважают ее", — отметил Трамп.

В свою очередь сама Никки Хейли призналась, что у нее нет планов по участию в президентских выборах в США в 2020 году, и пообещала поддерживать Дональда Трампа.

Как добавляет РИА Новости, о кандидатуре нового постпреда при ООН Трамп объявит в течение двух-трех недель.