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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 21 минута назад
От двух до пяти: утренняя "прогулка" по Москве круто изменит судьбу звезд футбола
Футбольный клуб "Краснодар" намерен расторгнуть контракт с полузащитником Мамаевым, а "Зенит" решает, как наказать нападающего Кокорина. РФС поддерживает клубы. От Мамаева якобы уходит жена, а полиция изучает все обстоятельства события, сулящего крах двум успешным спортивным карьерам. Драка в московском кафе, в которой оказались замешаны футболисты, как выяснилось, была не единственной: в тот же день видеокамеры запечатлели еще одну потасовку с их участием.
8 часов утра. Из какого именно клуба или ресторана, которых предостаточно на пересечении Садовой и 2-й Брестской вышла эта группа мужчин, неизвестно. А вот потасовка, которую они затеяли с водителем одной из припаркованных машин, запечатлена поминутно. В ее финале пострадавший падает на землю и его бьют ногами. Выяснилось, что водителя известной телеведущей избивают футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
"Я больше Кокорина знаю, чем Мамаева, — признается друг Александра Кокорина Роман Павлюченко. — Я даже никогда не слышал, чтобы он матерился на поле, вне поля... Его не слышно, не видно. Он тихий, спокойный".
Уже через час парочка появилась в кафе на Никитской улице. Ничем хорошим для завтракавших там это не закончилось. Одним из посетителей оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак.
Комфортно расположившись на месте в самом конце зала, Денис Пак, конечно, не мог даже предположить, что уже через несколько минут Кокорин и Мамаев нападут на него, и выбраться из угла, словно на боксерском ринге, будет сложно.
Впрочем, в этом случае ударов руками и ногами, очевидно, показалось мало. Кокорин нокаутировал оппонента первым попавшимся под руку предметом. По словам адвоката пострадавшего Пака, конфликт спровоцировали футболисты.
"Издевки были в его адрес. После того, как он поинтересовался, в его ли адрес эти издевки, они сказали — да. Он сделал замечание. После этого, я думаю, там в интернете, по-моему, уже видео выставлено, последовал удар стулом по голове. У человека сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма", — рассказывает адвокат Геннадий Удунян.
Чиновник Минпромторга взял больничный и лечится амбулаторно. А вот первому пострадавшему от рук Мамаева и Кокорина требуется стационарный уход. У Виктора Соловьева после встречи со звездами футбола многочисленные травмы головы, сотрясение мозга и сломанный нос.
Первыми неслыханное происшествие с форвардом прокомментировали в руководстве "Зенита". Там заявили, что испытывают острое чувство стыда и ждут результатов расследования.
А вот в "Краснодаре", за который играет Павел Мамаев, от комментариев отказались в довольно резкой форме.
- Мне вообще плевать! – отвечает на вопрос о Мамаеве девушка у офиса футбольного клуба.
- А вы кто, работаете здесь, да?
- Да.
"Все! Свободна!" – раздается резкий мужской голос из офиса футбольного клуба.
Тем временем в Москве в Пресненском отделении полиции начались первые следственные действия. Полицейский несет вещественное доказательство — стул, а рядом, как выяснилось, адвокат Кокорина.
- Готовы со следствием сотрудничать? Они хотя бы сожалеют? Они сказали: вообще извиняются?
"Да. Они сделают заявление по этому поводу", — заявляет адвокат.
Ни извинений, ни каких-либо заявлений от буйных футболистов так и не последовало. Зато появились первые комментарии от спортивных ведомств.
"Крайне, крайне неприятно. Мы только что закончили чемпионат. У нас сформировалась потрясающая команда, дружный коллектив. Конечно, подобные случаи не красят этих ребят, этих футболистов", — подчеркивает министр спорта России Павел Колобков.
В руководстве Российского футбольного союза высказались еще жестче и предметнее.
"То, что запечатлено на видео — неприемлемо, и категорически нами осуждается. Закон для всех один. И виновные понесут наказание. В свою очередь, совместно с клубами мы сейчас предусматриваем санкции. Поддерживаем решение клубов рассмотреть вопросы расторжения контрактов. В свою очередь РФС изучит внимательно возможные спортивные санкции", — пояснил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.
После знаменитого кутежа в Монако с шампанским за 250 тысяч евро богемная жизнь закадычных друзей Мамаева и Кокорина затмевала любые успехи на поле. Кровавая драка в центре российской столицы, по мнению многих, — это закономерный итог этих околофутбольных звезд.
"Деньги и все остальное, слава и вседозволенность, — называет причины такого поведения Мамаева и Кокорина заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев. — Потому что за предыдущие разы их так пожурили и все. Как бы все прошло. Это привело к тому, что они сегодня себе позволяют разбивать лица, проламывать черепа".
"Очень свежа память того, как вел себя Хабиб Нурмагомедов. Как он отстаивал свои идеалы, честь своей семьи, честь своей страны и региона. А что отстаивали Мамаев и Кокорин? Ну, они, наверное, показывали абсолютное отсутствие мозгов", — предполагает футбольный болельщик Иван Легостаев.
Будущее семьи Мамаевых тоже под вопросом — появилась информация, что его жена готова подать на развод. Подобные заявления, впрочем, звучат уже не в первый раз. В сентябре 2018 года она тоже собиралась расставаться с мужем, но позже сообщила, что они помирились.
Однако отвечать на этот раз, видимо, придется ответить по всей строгости. Пока уголовное дело возбудили по статье "Побои". Это максимум два года лишения свободы. Но представители потерпевших заявили, что будут просить переквалифицировать действия на "Хулиганство". По этой статье футболисты могут сесть в тюрьму на пять лет.
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