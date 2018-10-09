К складам боеприпасов, горящим в Чернигове, не пускают даже авиацию

Мощный пожар на складе боеприпасов возле украинского Чернигова так и не начали тушить: в районе ЧП собрались больше тысячи спасателей, но к горящим хранилищам не пускают даже пожарную авиацию. Снаряды продолжают взрываться, причем каждую минуту. Из зоны поражения эвакуировано уже больше 15 тысяч человек.

Зарево от пожара — по всей линии горизонта. И далекие разрывы снарядов. Кадры ЧП снимают километров с 15 — приближаться к эпицентру смертельно опасно. На другом видео — люди в форме и грузовик под их охраной — скорее всего, ворота того самого склада, на котором до сих пор взрываются боеприпасы.

Кто-то засек точное время начала канонады: 9 октября, 3:40. Городок Ичня в Черниговской области. Здесь — один из крупнейших на Украине арсеналов. Площадь — почти 700 гектаров, 88 тысяч тонн боеприпасов. Правда, оказывается, это только на бумаге.

"В последнее время с территории данного арсенала вывезено около половины боеприпасов крупного калибра, — сообщает заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко. — С площадок, которые были на открытой местности. Эти боеприпасы перемещены на другие склады и в подземные укрытия, то есть в хранилища защищенного типа".

Военные склады на Украине горят и взрываются с пугающей регулярностью. К примеру, был пожар в городке Балаклея Харьковской области в марте 17-го. Взрывался арсенал спецназа в деревне Калиновка под Винницей, 26 сентября 17-го — фейерверк прямо на день рождения Порошенко. И тогда, и сейчас официальная версия — поджог совершили некие мифические диверсанты. Неофициальная — это сами украинские военные уничтожают улики после того, как оружие было украдено и продано.

"Нельзя исключать случаев хищений и злоупотреблений в сфере учета и хранения вооружений, военной техники, боеприпасов, — считает военный эксперт Михаил Ходаренок. — Это наиболее вероятная причина многочисленных подрывов складов и арсеналов на территории Украины. Это наилучший способ скрыть недостачу".

По данным разведки ДНР, в воинской части а/1479 пытались скрыть более серьезное преступление: в радиусе 30 километров вокруг Ични закрыли воздушное пространство — это верный признак того, что на складе могли быть ракеты, способные сбить самолет.

"На них хранились, в том числе и ракеты 9М38М1, которые относятся к зенитно-ракетному комплексу "Бук", — констатирует руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. — И документы сопроводительные по истории перемещения этих ракет со склада на склад. Эта документация, конечно же, на этом складе и сгорела".

Склад загорелся после того, как российское Минобороны объявило, что, судя по номеру, ракета, которой в небе над Донбассом был сбит малайзийский авиалайнер, — украинская. Очень похоже на попытку замести следы.