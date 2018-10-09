Константинопольский патриархат решает, будет ли взорвана Украина расколом

В Стамбуле собрался Синод Константинопольского патриархата. На нем может быть принято решение, которое вызовет раскол во всем мировом православии. По просьбе Петра Порошенко Константинополь пытается предоставить автокефалию украинской церкви. В Киеве уже появился список объектов Украинской православной церкви Московского Патриархата, которые будут экспроприированы местными властями, если, конечно, решение Константинополя будет в их пользу.

Стамбул. Резиденция Константинопольского патриарха. Собор иерархов проходит в здании на верхнем этаже в условиях максимальной секретности.

Приезжающие на заседание Синода — до входа в резиденцию они, кстати, в гражданской одежде — таково требование турецких властей — объяснять что-либо отказываются.

"Насколько вероятным вы считаете принятие решения по Украине? — Это решение Священного Синода. Сейчас нельзя что-либо сказать", — отвечает один из священников.

У входа дежурят украинские журналисты: едва ли не все крупнейшие каналы. Ждут решения, которое может привести к расколу во всемирном православии. Что может спровоцировать новую волну насилия на Украине.

О том чтобы не допустить этого накануне молился патриарх всея Руси Кирилл.

"Обращаясь к преподобному Сергию, который так много сделал для примирения разрозненных княжеств феодальной Руси, мы просим его, чтобы он молитвами своими преклонил милость Вселенской православной церкви, чтобы примирил враждующих, чтобы остановил распространение раскола, особенно там, где сегодня раскол несет в себе угрозу и для общенациональной жизни. Я имею в виду братскую Украину", — сказал предстоятель РПЦ.

Сегодня в информационных агентствах появился список церквей, которые украинские власти намерены отобрать у канонической Украинской православной церкви. В нем 24 объекта — в том числе Киево-Печерская лавра, монастырь Архангела Михаила, Онуфриев монастырь и другие святые для верующих места.

Прихожане озабочены их судьбой и будущим православия на Украине.

"Наша церковь сегодня обеспокоена тем процессом, как это идет, как происходит. Мы надеемся, что будет принято взвешенное решение", — говорит Сергей Бортник, доцент кафедры богословия Киевской духовной академии и семинарии, сотрудник отдела внешних церковных связей УПЦ.

"Это может привести к беде, потому что могут быть затронуты чувства многих людей верующих, действительно верующих, которые верят в Бога", — делится опасениями прихожанка.

Украинская православная церковь Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием является единственной признанной в православном мире церковью в стране. Поэтому когда Константинополь отправляет своих послов на Украину для обсуждения самой идеи автокефалии — это воспринимается, как вторжение на каноническую территорию другой поместной церкви.

Глава РПЦ за границей Иларион считает, что у Константинополя нет таких полномочий.

"Идея отделения Украинской церкви — ужасна по всем параметрам. Нужно также отметить, что у патриарха Варфоломея нет полномочий для того, чтобы в одностороннем порядке предоставлять кому-либо автокефалию. Возникает вопрос, чем же движим этот процесс? Ничем, кроме неприкрытого национализма со стороны Украины", — заявил Джеймс Джатрас, бывший аналитик Сената США по вопросам внешней политики.

Чтобы оправдать решение об автокефалии Константинопольской церкви необходимо привести в качестве аргумента научные исторические исследования.

В научном центре Московского патриархата их уже проанализировали: качество исследований назвали низким, а выводы — политизированными.

"Если будет принято решение, о котором уже столько говорится, то мы говорим о возможности полного разрыва, прекращения евхаристического общения. Сегодня в мире насчитывается свыше 300 миллионов православных. Свыше 150 миллионов из этих 300 – это Русская православная церковь. Куда глобальней?", — рассказал Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Никакого решения Константинопольский патриархат к вечеру дня так и не вынес. Собор иерархов продлится до четверга, 11 октября.