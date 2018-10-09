Страна переходит на электронные паспорта

В России появятся электронные паспорта. Заменять привычные бумажные удостоверения на цифровые планируется уже через два года. Электронный документ невозможно потерять, он станет меньше и легче. Но кроме преимуществ есть и недостатки.

Предполагается, что это будет пластиковая карта с чипом размером как банковская. В карте будут зашиты сразу несколько документов: все данные обычного бумажного паспорта, СНИЛС и водительские права. Предполагается, что электронный паспорт будет содержать слепок или скан лица, отпечатки пальцев, электронную подпись и код доступа к цифровому профилю человека — то есть ко всем его данным, которые хранятся в разных госучреждениях. Это, например, наличие медицинской страховки, сведения налоговой, в теории — даже транспортная карта, с помощью которой можно оплатить проезд. Но увидеть эти данные можно будет только при наличии специального оборудования.

"Мы не стремимся к тому, чтобы как на флешку записать в электронный паспорт максимум данных, — поясняет директор Департамента реализации стратегических проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Андрей Черненко. — Паспорт будет позволять с определенным высоким уровнем безопасности получить возможность доступа к этим данным и использовать их онлайн".

Уже работающий пример — это загранспорта, в которых есть чип с информацией. При пересечении границы пограничник считывает данные через специальное устройство. А что будет с обычными бумажными документами? Они станут не нужны? Переход в цифру будет постепенным. Сроки обсуждаются. Бумажные документы свою силу не утратят.

"Мы не упраздняем все эти инструменты, с другой стороны пользоваться ими станет проще, таскать с собой все время и показывать везде не надо, — добавляет Андрей Черненко. — Например, в МФЦ или в банке открыть счет или на почте получить пенсию, для того чтобы заполнить какие-то данные о себе, заполнить какие-то формы — это делается намного быстрее и проще за считанные секунды".

Кстати, пока еще на бумаге, изменится внешний вид и других документов — свидетельства о рождении и свидетельства о браке: они увеличатся до формата А4. Постановление правительства опубликовано сегодня. В общем, бумага пока еще нам послужит.