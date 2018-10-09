Хабиб привез пояс UFC в Дагестан: Макгрегор жаждет реванша, Америка - штрафа

Хабиб Нурмагомедов поднялся в рейтинге лучших бойцов смешанных единоборств с восьмого на второе место. И это не единственный итог поединка с Конором Макгрегором. Родной Дагестан устроил Нурмагомедову триумфальный прием, а в США сейчас обсуждают, как наказать его за потасовку после боя.

Сколько раз в своих обращениях к Всевышнему, дедушка Магомед молился за успех Хабиба? Едва ли не каждую свободную минуту! Именно поэтому в семье его называют главным болельщиком своего титулованного внука. И именно поэтому сам чемпион всегда первым делом приезжает к нему. Это традиция, которой непобежденный российский боец следует, каким бы занятым и популярным он не становился.

Его упорство отмечали еще с детства, но даже сам Хабиб признается, что и мечтать не мог о такой славе. Спрос на папахи еще в октябре, благодаря ему, вырос в 16 раз. Фанатов в этих атрибутах горской одежды легко узнать везде. Для них Нурмагомедов — символ и воплощение горской культуры. Многотысячный стадион — тому свидетельство.

"Самую большую мотивацию мне дали мой родной Дагестан и все болельщики, которые ждали меня дома. Большое спасибо. Надеюсь. Я оправдал ваши ожидания", — благодарит за поддержку чемпион UFC в легком весе, боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов.

Хабиба — победителя дерзкого ирландца — уже ждут во многих городах для чествования. На следующее мероприятие, когда Хабиба Нурмагомедова будут вновь чествовать, обещают обеспечить лучшую организацию. Болельщики "Анжи" уже почти к этому подготовились. Хабиб заявил, что обязательно придет. Люди – в ожидании.

В США продолжают обсуждать: как наказать Хабиба Нурмагомедова? Звучат самые радикальные предложения — отобрать все призовые, дисквалифицировать пожизненно. Делом занимается Атлетическая комиссия штата Невада.

Причем там сейчас заявляют, что и второй участник боя, а потом и потасовки — Конор Макгрегор, также может понести наказание. Однако пока выплату гонорара — 2 миллиона долларов — заморозили только для россиянина. Наверняка, при разбирательстве будет учитываться и мнение Дэйна Уайт — президента UFC. Он за эти дни, после того хаоса, явно поостыл. Вот его соображения:

"Мне кажется, Хабиба должны оштрафовать на 250 тысяч долларов. И совершенно точно, он должен сохранить свой титул, — считает президент Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт. — Правда, похоже, его на время отстранят от боев, думаю на 4-6 месяцев".

Безусловно, чемпионат UFC заинтересован, чтобы Хабиб избежал жестких санкций, ведь на этом бою организаторы заработали более 200 миллионов долларов.

Просмотр по ТВ был платным. У основного в США TV-провайдера, к примеру, просмотр боя стоил 70 долларов. И таких лицензий на просмотр, как похвастался Уайт, было продано почти 3 миллиона.

Для сравнения, знаменитый поединок прошлых лет в боксе Майк Тайсон против Эвандера Холифилда собрал 2 миллиона платных просмотров.

Так что все ждут боя-реванша с Нурмагомедовым, который затребовал проигравший ирландец.