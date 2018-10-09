Тема:
Бой Нурмагомедова и Макгрегора 1 час назад
Хабиб привез пояс UFC в Дагестан: Макгрегор жаждет реванша, Америка - штрафа
Хабиб Нурмагомедов поднялся в рейтинге лучших бойцов смешанных единоборств с восьмого на второе место. И это не единственный итог поединка с Конором Макгрегором. Родной Дагестан устроил Нурмагомедову триумфальный прием, а в США сейчас обсуждают, как наказать его за потасовку после боя.
Сколько раз в своих обращениях к Всевышнему, дедушка Магомед молился за успех Хабиба? Едва ли не каждую свободную минуту! Именно поэтому в семье его называют главным болельщиком своего титулованного внука. И именно поэтому сам чемпион всегда первым делом приезжает к нему. Это традиция, которой непобежденный российский боец следует, каким бы занятым и популярным он не становился.
Его упорство отмечали еще с детства, но даже сам Хабиб признается, что и мечтать не мог о такой славе. Спрос на папахи еще в октябре, благодаря ему, вырос в 16 раз. Фанатов в этих атрибутах горской одежды легко узнать везде. Для них Нурмагомедов — символ и воплощение горской культуры. Многотысячный стадион — тому свидетельство.
"Самую большую мотивацию мне дали мой родной Дагестан и все болельщики, которые ждали меня дома. Большое спасибо. Надеюсь. Я оправдал ваши ожидания", — благодарит за поддержку чемпион UFC в легком весе, боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов.
Хабиба — победителя дерзкого ирландца — уже ждут во многих городах для чествования. На следующее мероприятие, когда Хабиба Нурмагомедова будут вновь чествовать, обещают обеспечить лучшую организацию. Болельщики "Анжи" уже почти к этому подготовились. Хабиб заявил, что обязательно придет. Люди – в ожидании.
В США продолжают обсуждать: как наказать Хабиба Нурмагомедова? Звучат самые радикальные предложения — отобрать все призовые, дисквалифицировать пожизненно. Делом занимается Атлетическая комиссия штата Невада.
Причем там сейчас заявляют, что и второй участник боя, а потом и потасовки — Конор Макгрегор, также может понести наказание. Однако пока выплату гонорара — 2 миллиона долларов — заморозили только для россиянина. Наверняка, при разбирательстве будет учитываться и мнение Дэйна Уайт — президента UFC. Он за эти дни, после того хаоса, явно поостыл. Вот его соображения:
"Мне кажется, Хабиба должны оштрафовать на 250 тысяч долларов. И совершенно точно, он должен сохранить свой титул, — считает президент Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт. — Правда, похоже, его на время отстранят от боев, думаю на 4-6 месяцев".
Безусловно, чемпионат UFC заинтересован, чтобы Хабиб избежал жестких санкций, ведь на этом бою организаторы заработали более 200 миллионов долларов.
Просмотр по ТВ был платным. У основного в США TV-провайдера, к примеру, просмотр боя стоил 70 долларов. И таких лицензий на просмотр, как похвастался Уайт, было продано почти 3 миллиона.
Для сравнения, знаменитый поединок прошлых лет в боксе Майк Тайсон против Эвандера Холифилда собрал 2 миллиона платных просмотров.
Так что все ждут боя-реванша с Нурмагомедовым, который затребовал проигравший ирландец.
Ранее по теме
-
Врачи запретили Макгрегору тренировки как минимум на месяц4 часа назад
-
Отец Хабиба Нурмагомедова простил Макгрегору оскорбления7 часов назад
-
Дэйна Уайт сообщил сумму штрафа Хабиба Нурмагомедова9 часов назад
-
Хабиб Нурмагомедов поднялся на второе место в рейтинге UFC10 часов назад
-
Встреча с Хабибом: фанаты перепрыгнули через ограждения "Анжи Арены"12 часов назад
-
Президент UFC Уайт: Хабиб сохранит свой чемпионский пояс12 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Мамаеву с Кокориным напомнили, что и не таких звезд сажали
- Постпред США при ООН уходит с поста
- В Орле троллейбус наехал на остановку: три человека погибли
- Сколько заплатит Нурмагомедов за потасовку
- В Болгарии нашли убийцу журналистки
Самое читаемое
-
У Тины Тернер - рак кишечника и отторжение почки
- Старая жена Гогена Солнцева впервые показалась после пластики
- Появилось видео драки Кокорина и Мамаева с чиновниками Минпромторга
- 39-летний актер выпал в окно
- Страшная авария со свадебным лимузином: названы первые версии
Авто.Вести.Ru
-
Первый обзор дешевого мини-Гелендвагена от Suzuki (видео)
- Россияне победили в Чемпионате мира по кастомайзингу
- Lada Vesta получила функцию управления со смартфона
- В России заработали новые правила регистрации автомобилей
- В России назвали самые "аварийные" марки автомобилей
Экономика
-
Китай отказывается от импорта СУГ из США на фоне торговой войны
- 5 крупнейших открытий нефтяных месторождений в истории
- Курдистан и битва за нефть
- Нефть по $100? На что ставят трейдеры?
- ЦБ: перетока валютных вкладов физлиц из госбанков в частные банки нет
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
Сон на полу полезен для спины: правда или миф
- Семена льна богаты клетчаткой и омега-3. Но правильно ли вы их едите?
- Присутствие мохнатых питомцев в доме не влияет на астму у детей
- Есть вопрос: сколько раз за ночь нормально просыпаться
- Энзимы и ферменты: что это такое и нужно ли их принимать
Вести в 20.00
-
Третий тайм Мамаева и Кокорина
- Почему взорвались военные склады на Украине
- Страна переходит на электронные паспорта
Москва 24
-
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
- В российской армии перестанут выдавать военным ушанки и шерстяные пилотки
- В Москве ограбили салон красоты фигуристки Сотниковой
- Новые правила загсов и зимний режим в парках: что изменилось с 1 октября
- Боец спецназа рассказал, за что избил подростка-инвалида
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Долги, которых не было: в Подмосковье объявились фальшивые приставы
- Мусор или удобрение: правила уборки листьев в этом году могут поменять
- Неделя высокой сельхозмоды: на ВДНХ привезли животных-рекордсменов
- "Анна Каренина" в новом прочтении: в МХТ имени Чехова премьера спектакля "Сережа"
- На подмосковных дачников напала пума
Вести.Стиль
-
Побег от осени. Куда отправиться в бархатный сезон?
- Полный гид по туристической медицинской страховке
- 5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
- Топ-7 эффективных упражнений для повышения тонуса рук
- Как развивалась парфюмерия в России в XIX-ХХ веках
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
"Вояджер-2" приблизился к границам Солнечной системы
- Исследователи нашли вескую причину не пренебрегать дневным сном
- Психологи выяснили основную особенность счастливых отношений
- Искусственный интеллект предскажет рост человека и риски для здоровья на основе анализа ДНК
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Актриса рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
Романа Карцева проводили в последний путь аплодисментами
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Скончался легендарный Шарль Азнавур
- Юбилей Инны Чуриковой