Сын выставил на торги квартиру вместе с матерью
В Москве продается квартира вместе с бабушкой. Сын выставил на продажу двушку, где прописана его пожилая мать, а сам улетел в Южную Америку. Пенсионерка уже обращалась в суды, но проиграла и теперь с ужасом ждет, когда в ее доме появится новый хозяин. Опасения, похоже, небезосновательны. Квартиры с обременением — интересны, прежде всего, черным риелтерам.
О том, что владелец этой квартиры на Бауманской продает ее вместе с собственной мамой в придачу — в объявлении, конечно, не сказано. Но любой риелтор скажет, что если "двушка на вторичке" в этом районе стоит 9 миллионов, а в объявлении стоит 6, то с квартирой явно что-то не то.
Панель. 45 метров. Две комнатки.
"Такая вот кухня... — Это сколько, 4 метра? — Нет, шестиметровая кухня. Вот сюда рвутся покупатели", — рассказывает Наталья Малицкая.
История очень личная. Ссора сына с матерью. Он живет за границей с женой и ребенком. И он собственник. Потому что когда-то больная мать сказала: квартиру надо приватизировать — пиши на себя. Болезнь отпустила. А сын женился.
"Говорят так в народе — мать заначит, жена переиначит. Вот это у нас и случилось. Ему [надо] продать квартиру и жить безбедно в Эквадоре", — говорит женщина.
"Что значит безбедно? – Они не работают. Живут на деньги, которые получили от продажи дачи, которую якобы для меня построили, от продажи квартиры жены. Теперь вот, наверное, те деньги проели, нужно эту продать срочно", — рассказывает пенсионерка.
Несколько лет шли суды. Наталья Иосифовна пыталась оспорить приватизацию. Проиграла. Не сегодня-завтра квартиру купят, зная, что там 82-летняя бабушка.
А что бывает со стариками, у которых "пожизненное право проживания"? Юристы со стороны сына-собственника считают, что некоторые шансы на спокойную жизнь у женщины есть.
"Поверьте мне, там есть вполне себе адекватные люди, которые приобретают без умысла извести бабушку", — говорит Анастасия Инце, юрист.
Пенсионерку постоянно атакуют незваные гости — "на осмотр жилой площади". Летом ей удается от них спрятаться.
"Спасает деревня. Я живу в жуткой глуши. Ни телефона, ничего там нет. Только благодаря этому я живу, и благодаря тому, что я стремилась сохранить эту квартиру для... не удивляйтесь, для себя и для сына", — рассказывает Наталья Малицкая.
Запретить продавать квартиры без согласия тех, кто имеет право пожизненного проживания — идея не новая, но до сих пор — даже не законопроект.
"Она относится к социально незащищенной категории граждан. Такие ситуации, когда она оказывается на улице — недопустимы. Государство должно защищать таких людей", — считает Оксана Филачева, юрист.
Зимой в холодной избушке в глуши не выжить. Есть двушка, которую мать, в прошлом инженер городского строительства получила от предприятия, считай, заработала. Но из страны вечного лета распоряжение одно — московскую квартиру на торги!
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