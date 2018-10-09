В Sotheby's ответили на обвинения в сговоре с Бэнкси
Представители престижного аукционного дома Sotheby's ответили на претензии журналистов и арт-критиков, предположивших, что организаторы торгов были в сговоре с Бэнкси, чья картина "Девочка с шариком" самоуничтожилась во время заключения сделки 5 октября, сообщает NME.
Один из экспертов написал у себя в "Твиттере", что представители Sotheby's всегда проверяют состояние лотов, которые выставляются на торги.
"Они не могли не заметить, что рамка картины слишком толстая, а внизу в раме есть отверстие", — отметил специалист в области искусства.
Sotherby's had a duty of care to inspect the artwork pre-auction and would have seen the shredder in the frame, the unusually deep thickness, and the opening at the bottom.— Andrew Bloch (@AndrewBloch) 8 октября 2018 г.
Впрочем, сотрудники Sotheby's решительно опровергли вероятность какого-либо сотрудничества со знаменитым современным художником.
"Мы ничего не знали о замысле Бэнкси и ни о чем не договаривались с ним заранее!", — отметили представители аукционного дома.
Картина Бэнкси "Девочка с шариком" была продана на аукционе 5 октября. После последнего удара молотка встроенный в картину резак искромсал произведение искусства. Бэнкси позже заявил, что этот перформанс был спланирован. Арт-критики заявил, что картина, которую продали более чем за миллион долларов, теперь стоит еще дороже.
На эти слова повелся неизвестный коллекционер, самостоятельно изрезавший собственную копию работы Бэнкси. Его, впрочем, ждало фиаско.
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