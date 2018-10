В Sotheby's ответили на обвинения в сговоре с Бэнкси

Представители престижного аукционного дома Sotheby's ответили на претензии журналистов и арт-критиков, предположивших, что организаторы торгов были в сговоре с Бэнкси, чья картина "Девочка с шариком" самоуничтожилась во время заключения сделки 5 октября, сообщает NME.

Один из экспертов написал у себя в "Твиттере", что представители Sotheby's всегда проверяют состояние лотов, которые выставляются на торги.

"Они не могли не заметить, что рамка картины слишком толстая, а внизу в раме есть отверстие", — отметил специалист в области искусства.

Sotherby's had a duty of care to inspect the artwork pre-auction and would have seen the shredder in the frame, the unusually deep thickness, and the opening at the bottom.