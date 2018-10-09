На красной ветке поезда ходили с увеличенными интервалами из-за застрявшего поезда

Вечером во вторник на Сокольнической линии Московского метрополитена поезда ходили с увеличенными интервалами. Об этом сообщил Twitter столичной подземки. Позже в пресс-службе уточнили, что движение уже введено в график.

На восточном участке Сокольнической линии увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Делаем всё возможное для скорейшего ввода движения в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 9 октября 2018 г.

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник, поезд с пассажирами застрял между станциями "Черкизовская" и "Преображенская площадь".