Артем Дзюба в пятый раз назван лучшим игроком премьер-лиги

Форвард футбольной сборной России и санкт-петербургского клуба "Зенит" Артем Дзюба в пятый раз за сезон назван лучшим игроком тура премьер-лиги. В 10-м туре нападающий забил гол в ворота "Краснодара" и это принесло ему новый успех в голосовании болельщиков.

РПЛ сообщила, что за Дзюбу отдали свои голоса 15185 участвовавших в опросе болельщиков и это более 50% всех фанатов. Вторым назван нападающий московского "Спартака" Зе Луиш, который также забил гол в туре: у него 6366 голосов (22%). Третьим стал оборонец столичного "Локомотива" Бенедикт Хёведес, принесший победу железнодорожникам над ЦСКА (1:0): у него 2731 голос или 9%.