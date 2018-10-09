Кондратьев: российских военных в Ливии не было и нет

Российского военного контингента в Ливии не было и нет, соответствующего обращения к руководству РФ от Триполи не поступало.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

Так сенатор прокомментировал публикацию британского таблоида The Sun, в которой утверждалось о том, что по данным спецслужб королевства Москва якобы создала в Ливии две военные базы, разместила в стране зенитно-ракетные комплексы С-300 и крылатые ракеты "Калибр", а также направила туда большое число сотрудников спецслужб.

The Sun считает, что одна из целей России в Ливии – получить мощный рычаг давления на ЕС, взяв под контроль основной путь нелегальной миграции беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу.

Кондратьев отметил, что подобные обвинения являются попыткой Великобритании скомпрометировать Россию как участника борьбы с мировым терроризмом.

Опроверг публикацию и пресс-секретарь посольства России в Великобритании, сообщает ТАСС.

Дипломат рассказал агентству, что информация таблоида преследует цель переложить ответственность за уничтоженную страну и разрушенные жизни миллионов жителей на Российскую Федерацию, которая не имела никакого отношения к военному нападению НАТО на Ливию в 2011 году, грубо поправшее нормы ООН.

В настоящее время в стране наблюдается двоевластие — на востоке Ливии заседает всенародно избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Европейского Союза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.