В Европе опять вспомнили о репарациях от Германии
Греция и Польша уверены, что имеют право требовать от Германии выплат за потери во время Второй мировой войны.
Хотя руководство Германии на всех политических уровня не устаёт повторять, что тема компенсаций закрыта окончательно и не имеет никакой, даже судебной перспективы, однако, то одна, то другая европейская страна вновь возвращает этот вопрос в свою внешне и внутриполитическую повестку.
Последнее из заявлений со стороны польских политиков прозвучало из уст главы парламентского комитета по вопросам выплат репараций Аркадиуша Мулярчика. Само существование такого комитета в польском Сейме говорит о многом.
Мулярчик озвучил не раз уже упоминавшуюся сумму в 50 миллиардов евро.
В эфире радиостанции RMF FM польский политик не стал подробно объяснять методику расчёта претензий к Германии, рассказав лишь, что прежние цифры, которые были выведены почти сразу после окончания войны, сейчас могут и должны быть пересмотрены с применением "нового метода подсчёта".
Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский также настаивает на том, что Германия должна компенсировать польским гражданам разграбления, которые были осуществлены гитлеровскими войсками.
По словам Качиньского, помимо официально признанных преступлений имели место массовые грабежи населения и вывоз культурных ценностей. "Мы не можем согласиться на то, чтобы все зло и все преступления Второй мировой войны свести к Холокосту", — заявил политик.
Президент Греции и премьер-министр страны Алексис Ципрас высказываются в аналогичном ключе. Немецкое издание Spiegel приводит слова Ципраса, утверждающего, что выплаты компенсаций являются "историческим обязательством".
И в случае с Грецией и в случае с Польшей ожидается, что максимально широко вопрос репараций будет использован уже в ближайший месяц, когда будут готовы и утверждены в парламентах обеих стран соответствующие требования.
И тут стоит обратить внимание на внутриполитическую ситуацию в обеих странах, которая позволила вновь вспомнить о таком больном для всей Европы вопросе.
Греция лишь в августе этого года получила завершающий транш третьего пакета финансовой помощи от ЕС в связи с урегулированием возникшего в стране экономического кризиса. Как пишет немецкое издание, до той поры в руководстве страны воздерживались от поднятия вопроса о репарациях, опасаясь, очевидно, что Берлин может повлиять на поступление средств из стабилизационного пакета.
Если же говорить о Польше, то там и вовсе оппозиция обвиняет Качиньского и его партию в попытках играть на разжигании националистических настроений в обществе.
Лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Щетина ещё год назад предупреждал, что таким образом правящая партия оправдывает свои идеи по национализации польских средств массовой информации, включая газеты, журналы и новостные интенет-порталы, принадлежащих издательским компаниям из Германии.
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