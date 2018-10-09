В Саратове девушка умерла, не дождавшись льготных лекарств

В Саратове женщина, страдающая сахарным диабетом, умерла после того, как врачи поликлиники пять месяцев не выписывали ей льготные лекарства, ссылаясь на проблемы с их закупкой региональным минздравом. Девушку на скорой доставила в реанимацию в состоянии комы, но спасти ее не удалось.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры области, 28-летняя больная сахарным диабетом, инвалид I группы, нуждалась в медицинской помощи и постоянном приеме лекарств — препаратов железа и "эпоэтин", которые по рекомендации специалистов областной больницы она получала в прошлом году. Но с января по май этого года льготные рецепты на жизненно необходимые для пациентки препараты врачи саратовской городской поликлиники № 20 не выписывали из-за их отсутствия в аптеках в необходимом количестве.

Установлено, что отсутствие лекарств связано с тем, что аукцион на их поставку, объявленный лишь в мае текущего года, региональным минздравом признан несостоявшимся, повторно торги прошли через месяц, а госконтракт заключили только в августе. До заключения контракта министерство здравоохранения области давало районным поликлиникам негласные указания о невыписке рецептов.

По данным прокуратуры, из-за неполучения необходимых лекарств и ненадлежащего осмотра врачами у заявительницы развилось осложнение, которое привело к смерти. По результатам рассмотрения материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".