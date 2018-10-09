Подломилась стойка шасси: в Якутии самолет выкатился за пределы ВПП

Пассажирский самолет, вылетевший из Улан-Удэ, выкатился после приземления за пределы полосы в Якутске.

Как передает "Интерфакс", летное происшествие произошло с лайнером Sukhoj superjet-100, на борту которого в этот момент находились 92 человека, включая 87 пассажиров.

По предварительным данным, причиной инцидента стало повреждение передней стойки шасси, которая подломилась.

Все пассажиры и экипаж эвакуированы в безопасное место, никто не пострадал.