Тренера "Монако" Жардима может сменить Тьери Анри

Экс-чемпионы Франции по футболу из "Монако", которые в нынешнем сезоне стартовали из рук вон плохо, могут сменить главного тренера. При этом на место португальца Леонарду Жардима претендует по информации прессы экс-футболист "трехцветных" Тьери Анри.

Серия монегасков без побед составляет уже 10 матчей подряд в чемпионате Франции и Лиге чемпионов, что не может не вызывать раздражения у руководства. И вот издание Nice-Matin сообщило, что в "Монако" рассматривают кандидатуру Анри на пост нового главного тренера. В последнее время француз помогал тренерскому штабу сборной Бельгии.

Жардим может быть уволен уже на этой неделе и не дождется своего последнего шанса в гостевой игре против "Страсбурга" 20 октября. Интересно, что в этом сезоне клуб из Монте-Карло одержал победу лишь в одном официальном матче, переиграв в 1-м туре Лиги 1 "Нант" — 3:1.