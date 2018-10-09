Кокорина и Мамаева могут дисквалифицировать пожизненно

Российский футбольный союз всерьез озаботился ситуацией вокруг игроков Александра Кокорина ("Зенит") и Павла Мамаева ("Краснодар"). Из всего комплекса санкций чиновники РФС склоняются к максимально длительной – вплоть до пожизненной, — дисквалификации футболистов.

В статье 10 Дисциплинарного регламента РФС указаны следующие санкции в отношении отдельных лиц, сообщает Чемпионат.Ru: 1) предупреждение; 2) удаление; 3) дисквалификация; 4) запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности; 5) запрет на вход на стадион.

Тем не менее, скандал с участием Кокорина и Мамаева, который на всех уровнях спортивных властей назван вопиющим, может дать руководителям РФС возможность применения к игрокам высшей спортивной меры: пожизненной дисквалификации.