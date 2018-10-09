Раввины Европы вручили премию изобретателям "карманного" полевого госпиталя

Совет раввинов Европы вручил премию разработчикам из Израиля за создание устройства, помогающего в полевых условиях определить степень опасности здоровью человека.

Премия CER Prize вручается с 2013 года; она дается тем проектам, которые соответствуют еврейскому принципу "Тикун Олам" — исправление мира​​​. Участником конкурса может стать любой вне зависимости от национальности и вероисповедания. Победитель получает 26 тысяч евро на дальнейшее развитие проекта, призеры — по 18 тысяч, сообщает РИА Новости.

В этом году победу одержал израильтянин Маоз Бен-Ари за разработку Cardiscale — небольшого электронного устройства, которое помогает, например, военным врачам оценить состояние раненых.

По словам разработчика, врачу иногда приходится выбирать, кому помочь в первую очередь, и это большая этическая проблема, так как неверное решение чревато смертью пациента. И разработка способствует принятию наиболее верного решения. Устройство вешается на руку и передаёт через wi-fi или bluetooth данные о состоянии пациента.

"В итоге оказывается, что, например, половине из 10 человек срочная помощь не требуется, а в чьем-то случае экстренно необходимо принять меры", — рассказал Бен-Ари.