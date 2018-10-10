Председатель Конституционного суда: в Конституцию могут быть внесены точечные изменения

Российскую Конституцию могут ждать точечные изменения. Об этом заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. В частности, он сообщил, что реальная демократия лучше всего обеспечивается двухпартийной системой, передает телеканал "Россия 24".

Кроме того, по словам судьи, в российской системе сдержек и противовесов нет достаточного баланса. Также присутствует крен в сторону исполнительной власти, и нет четкого разграничения между полномочиями правительства и президента, а также между федеральным центром и регионами.

Еще Зорькин отметил, что Россия еще далека от положения о социальном государстве, которое закреплено в конституции.