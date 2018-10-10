Продажи США вооружений иностранным государствам увеличились на 33%

Объемы продаж США оружия и военной техники иностранным государствам увеличились в 2018 финансовом году на 33% и составили 55,6 млрд долларов.

6 октября газета "Дифенс ньюс" сообщала, что за 2018 финансовый год Госдеп США выдал разрешения на продажи оружия и военной техники иностранным государствам на сумму 69,7 млрд долларов, сообщает ТАСС.

В 2017 финансовом году объем экспорта вооружений Соединенными Штатами составил 41,93 млрд долларов, но объем одобренных Госдепартаментом сделок был выше — 75,9 млрд долларов.

Крупнейший в этом году контракт был заключен с Саудовской Аравией на 15 млрд долларов, на поставку зенитного ракетного комплекса THAAD.

На втором месте — Польша, которой в ноябре 2017 года Штаты решили продать системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot на общую сумму порядка 10,5 млрд долларов.

На третьем месте — Бельгия с контрактом на истребители-бомбардировщики F-35 Lightning II стоимостью $6,53 млрд, затем Швеция (Patriot) и Япония (палубные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения).