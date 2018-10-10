Трамп скептически отнесся к докладу ООН по климату, хотя и не прочитал его

Президент США Дональд Трамп заявил, что доклад ООН по изменению климата получил, но пока не читал и настроен при этом скептически.

"Я хочу посмотреть, кто его составил — какие группы людей, поскольку доклады могут быть великолепные, а могут быть не столь уж хорошие", — сказал Дональд Трамп, добавив, что он ознакомится с документом.

В докладе говорится, что среднегодовая температура земной атмосферы уже повысилась на 1 градус Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой и может повыситься на 3-4 градуса.

Республиканцы и Трамп скептически настроены относительно научного консенсуса о существовании глобального потепления, вызванного деятельностью человека. Трамп отменил ряд норм регулирования для энергетики и заявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату.

Международные эксперты считают, что многих негативных последствий изменения климата (это, например, повышение уровня моря) можно было бы избежать, ограничив глобальное потепление хотя бы на 1,5 градуса по Цельсию, однако это потребует быстрых переходных процессов, касающихся земельных, энергетических и промышленных систем, сообщает РИА Новости.