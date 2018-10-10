В Москве открывается XX выставка "Золотая осень"

XX Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" открывается в среду в Москве. В мероприятии примут участие представители свыше 60 регионов и 15 зарубежных стран. Основной акцент в этом году будет сделан на демонстрации экспортных возможностей российского агробизнеса.

Впервые выставка прошла в 1999 году под названием "Возрождение российского села", а в 2000 году она стала ежегодной. В прошлом году в рамках выставки были заключены соглашения на сумму более 200 миллиардов рублей.

В этом году основной акцент будет сделан на демонстрации экспортных возможностей российского агробизнеса. Наиболее масштабные экспозиции представили Ставропольский край, Ярославская область и Татарстан, сообщает РИА Новости.

Интересна и деловая программа главного аграрного форума страны. Так, например, в среду пройдет панельная сессия "Россия на мировом рынке органической продукции", в которой примут участие зарубежные эксперты в области органического сельского хозяйства, представители министерства сельского хозяйства РФ и Национальный органический союз (главная российская организация производителей и потребителей органической продукции).

В рамках сессии будут рассмотрены вопросы о способностях нашей страны стать одним из крупнейших производителей и экспортеров органических продуктов, их продвижении и позиционировании на зарубежных рынках, о приоритетных рынках сбыта.