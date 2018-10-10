Трамп обозначил сроки новой встречи с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп обозначил срок очередной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он сообщил, что не может уехать раньше, чем состоятся промежуточные выборы в конгресс США. Трамп сказал, что просто не может сейчас уехать, РИА Новости.

Выборы состоятся 6 ноября, уточняет РИА Новости.

Точных сроков второго саммита США – КНДР пока нет. Известно, что Трамп рассматривает три-четыре варианта площадки для встречи, и что это будет не Сингапур, где прошел предыдущий саммит. О том, что переговоры о месте и времени новой встречи велись и в Пхеньяне, рассказал вернувшийся оттуда госсекретарь США Майк Помпео.