7 февраля с космодрома Куру стартует российская ракета со спутниками OneWeb

7 февраля состоится запуск тестовых спутников системы космического Интернета – OneWeb. Он произойдет с космодрома Куру. Для подъема спутников на орбиту будет использована российская ракета "Союз-СТ" с разгонным блоком "Фрегат-МТ". На орбиту будет отправлено 10 спутников, передает РИА Новости.

В течение полугода будут проводиться летные испытания спутников. Затем, в конце лета – начале осени 2019 года, начнется серия запусков спутников с Байконура. Британская компания OneWeb собирается развернуть всю систему своих спутников с помощью российских ракет, для этого уже зафрахтован 21 пуск "Союзов". Планируется, что пуски будут проводиться раз в 20-25 суток.

В середине октября на Байконуре начнется монтаж испытательного оборудования для подготовки спутников к запуску. Ранее, в 2017 и первой половине 2018 года на космодроме работали иностранные специалисты, которые изучили возможности для пусков и обустроили помещения для подготовки спутников и размещения персонала. Также на Байконур уже прибыли контейнеры с оборудованием для предстартовой подготовки и испытаний аппаратов.

Кроме Байконура, пуски будут проводиться также с Восточного и Куру.

К началу 2020 года на орбите окажется уже более 300 спутников OneWeb, что позволит запустить "космический Интернет". В полной конфигурации система будет включать 700 искусственных спутников, размещенных на низкой орбите в 18 плоскостях. Это будет достигнуто к концу 2020 года. Планируется, что за счет полного охвата поверхности Земли спутниковая сеть OneWeb обеспечит Интернетом всех жителей планеты.