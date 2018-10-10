В Томске директор ТРЦ убеждал судей, что может работать без противопожарной защиты

Директор торгово-развлекательного центра "Мегаполис" в Томске пытался убедить суд, что может работать без пожарной сигнализации и эвакуационных лестниц. Судьи ему не поверили и обязали устранить все нарушения требований пожарной безопасности.

Проверка прокуратуры и специалистов МЧС показала массу нарушений: так, например, в здании отсутствуют система противодымной вентиляции, эвакуационные лестницы по всей высоте здания, выходы с лестничных клеток на крышу здания.

Более того, эвакуационные пути не только отделаны горючими и токсичными материалами, но и загромождены, складские помещения не оборудованы системой противопожарной защиты, в кинотеатрах неисправно пожарное извещение.

Директор ТРЦ при этом утверждал, что на безопасную работу здания нарушения не влияют. Однако судебная коллегия подтвердила необходимость их устранения, сообщает "Интерфакс".

Тотальные проверки торговых центров и других мест отдыха людей начались по всей стране после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта. В огне погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.