Киев составил список из 24 храмов, которые будут захвачены в случае автокефалии

На Украине составили список храмов, которые они хотят отобрать у канонической Украинской православной церкви в случае создания автокефалии. В перечне 24 объекта. Это в том числе Киево-Печерская Лавра, монастырь Архангела Михаила в Грушево, одесские монастыри Пророка Илии, святых Андрея и Пантелеймона и другие.

О списке сообщил общественник самопровозглашённой Донецкой народной республики Павел Губарев на своей странице в соцсети ВКонтакте. По этой информации, захват церквей должен начаться на праздник Покрова Богородицы 14 октября. Он совпадает с годовщиной создания Украинской повстанческой армии (запрещена в России).

Накануне в Стамбуле началось заседание синода Константинопольского патриархата. На нем, возможно, рассмотрят вопрос об автокефалии украинской церкви, передает телеканал "Россия 24".