Никки Хейли. Самые яркие высказывания экс-постпреда США при ООН

Дочь Дональда Трампа Иванка опровергла информацию о том, что она займет место Ники Хейли в ООН. Сейчас главной претенденткой на должность постпреда при организации считают бывшую сотрудницу Белого дома Дину Пауэлл. Американский президент рассказал, что Хейли поможет ему выбрать кандидатуру. Решение будет принято в течение двух-трех недель. А Ники Хейли официально покинет должность в конце этого года. Она представляла интересы США в ООН с января 2017 года. Самые яркие заявления – в досье телеканала "Россия 24".

Никки Хейли представляла интересы США в ООН с января 2017 года. Она считалась одним из самых преданных членов команды Дональда Трампа. Хейли стала постпредом США в ООН с первых дней его президентства. И уже тогда сделала заявление, которое было призвано напугать не только оппонентов Вашингтона на мировой арене, но и его союзников.

"ООН изменится, — пообещала она. — Теперь мы будем работать не сильнее, а умнее. Наша цель и цель Администрации США – показать нашу силу, наш голос, поддерживать наших союзников и убедиться, что они поддерживают нас. Тех, кто не будет это делать, мы занесем в отдельный список и сделаем выводы. Все, что в ООН работает, мы сделаем лучше. Что не работает – исправим. Что окажется устаревшим и не нужным – с этим покончим".

И в соответствии с этим планом – покончить со всем, что кажется не нужным – США, в частности, вышли из Совета ООН по правам человека. Придерживалась Хейли и планов по поддержке во всем верных союзников: например, по такому принципу США действовали, когда Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей. Тогда Вашингтон поддержал позицию Лондона, хотя серьезных доказательств у Соединенного Королевства не было и нет до сих пор.

Против международной политики России была направлена значительная доля выступлений Хэйли. И критиковала дипломат не только позицию Москвы, но и ее работу в самом Совете безопасности. "В мире, в котором время и внимание Совета могут быть продуктивно посвящены сотне разных вещей, Россия тратит наше время впустую", — заявляла она. Впрочем, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказывал, что у него хорошие отношения с американской коллегой: при встрече они часто обнимались и приветливо разговаривали.