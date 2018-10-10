В Германии задержали второго подозреваемого в убийстве болгарской журналистки

В Германии задержали подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. По данным телеканала "Нова", это молодой человек 1997 года рождения. Вместе с ним задержали его родственников.

Полицейские сравнили ДНК с образцами, которые взяли на месте преступления, данные совпали. Это уже второй подозреваемый по делу. Первый — выходец с Украины с румынским паспортом, но его отпустили после проверки алиби.

30-летнюю Виктория Маринову убили 6 октября. Произошло это в сквере. В ходе судебной экспертизы установили, что ей нанесли удары по голове, после чего душили.

Полиция считает, что это может быть связано с профессиональной деятельность. Последний материал Мариновой связан с расследованием хищений средств фондов Европейского союза, сообщает телеканал "Россия 24".