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10 октября 201807:20

На улицы Парижа вышли более 100 тысяч человек, недовольных политикой Макрона

Массовые демонстрации против политики президента Эммануэля Макрона прошли в Париже. На улицы вышли более ста тысяч человек. В некоторых районах мирные акции переросли в беспорядки, протестующие схлестнулись с полицией.

Есть пострадавшие: кадры с места событий публикуют активисты в соцсетях и местные СМИ. В основном на улицы вышли представители профсоюзов, врачи, студенты и пенсионеры. Они недовольны политикой экономии французских властей и призывают Макрона отказаться от непопулярных реформ.

"Я здесь как медицинский сотрудник. Я пришел, потому что Макрон лишил больницы более миллиарда евро, что вызвало сокращение рабочих мест. Это неприемлемо. Власти бросили свой народ", — негодует медицинский сотрудник Оливье Жамен.
"С 2014 года моя пенсия не выросла ни на евро, — говорит пенсионерка Сильвиан Спик. —  Зато мои социальные отчисления выросли в январе на 26 процентов. И теперь в общей сложности в месяц у меня стало на 30 евро меньше. Плата за тепло, за коммуналку — покупательная способность упала очень сильно".

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