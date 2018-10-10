Переход россиян на цифровое телевещание продлен до второй половины января 2019 года

Полный отказ от аналогового телевещания произойдет в России в середине января 2019 года. О том, что процесс отключения аналогового вещания федеральных каналов произойдет 14-15 января будущего года, рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

С 1 января 2019 года Россия полностью перейдет на цифровое вещание, передает РИА Новости. Сеть вещания охватит более 98 процентов населения, будет включать в себя два мультиплекса по 10 каналов и три канала радио.

До момента отключения аналогового вещания россиянам рекомендовано приобрести необходимое оборудование для приема цифрового сигнала. По словам Волина, оно стоит меньше, чем блок сигарет – 700-800 рублей. Продление срока перехода на "цифру" сделано именно ради "нерасторопных" граждан, которые не успели купить цифровые приставки и новые телевизионные приемники.

В настоящее время аналоговым телевидением пользуются десять процентов россиян.