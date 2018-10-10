НХЛ. Гол Панарина помог "Коламбусу" обыграть "Колорадо"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно шесть встреч. Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин забросил победную шайбу в ворота "Колорадо".

"Коламбус Блю Джекетс" выиграл дома у "Колорадо Эвеланш" 5:2. Артемий Панарин отличился на 46 минуте, забросив третью шайбу, которая стала победной. Вратарь "Колмбуса" Сергей Бобровский отбил 25 бросков из 27.

Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу в составе "Лос-Анджелес Кингз". Но в итоге "короли" проиграли в гостях "Виннипег Джетс" 1:2. Не спасли "Даллас Старз" гол и две передачи Александра Радулова. "Звезды" уступили на своем льду "Торонто Мэйпл Ливз" 4:7. Шайба Андрея Свечникова помогла клубу "Каролина Хэрикейнз" обыграть дома "Ванкувер Кэнакс" 5:3.

"Филадельфия Флайерз", где играет Иван Проворов, была разгромлена дома "Сан-Хосе Шаркс" 2:8. Наш защитник результативных действий не совершил. "Нэшвилл Предаторз" на своей площадке проиграл "Калгари Флеймз" 0:3.