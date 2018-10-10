Российские пловцы завоевали две золотых медали на юношеских играх

В столице Аргентины Буэнос-Айресе продолжаются юношеские игры. Коллекция сборной России пополнилась двумя золотыми наградами, завоеванными нашими юными пловцами.

Андрей Минаков стал чемпионом на дистанции 200 метров баттерфляем. Затем он же в составе сборной России вместе с Климентом Колесниковым, Даниилом Марковым и Владиславом Герасименко выиграл эстафету 4х100 метров вольным стилем.

Яна Енина стала серебряным призером в стрельбе из пневматического пистолета. После трех дней соревнований сборная России идет на первом месте по количеству завоеванных медалей 13 золотых, 2 серебряных и одна бронзовая. У занимающей второе место сборной Венгрии 7-1-1. На третьем месте команда Италии – 2-4-6.