ФСБ разгромила террористическую ячейку в Томске

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии России выявили спящую террористическую ячейку в Томске. Главарь ячейки – гражданин одной из стран Средней Азии. Он вербовал своих знакомых и соотечественников во время бесед и общения в Telegram к участию в боевых действиях на территории Сирии.

В отношении вербовщика возбуждено уголовное дело по части 1.1. статьи 205.1 Уголовного кодекса России ("Склонение к участию к террористической деятельности"), сообщает ТАСС. Максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы.

Также задержаны три члена ячейки запрещенной в России террористической организации. Все они также выходцы из Среднеазиатского региона.