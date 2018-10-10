Защитник "Спортинга" Коатес оказал первую помощь своему вратарю

Защитник лиссабонского "Спортинга" Себастьян Коатес оказал первую помощь своему вратарю Ромену Саллену в матче чемпионата Португалии. Возможно, уругваец спас жизнь своему французскому товарищу.

Саллен, спасая свою команду, ударился головой о штангу и потерял сознание. Находившийся рядом Коатес быстро оценил обстановку и сунул вратарю пальцы в рот. Этим он приостановил западение языка и остановку дыхания.

Саллен не смог продолжить встречу и был заменен. "Спорнинг" к тому времени проигрывал "Портимоненсе" 0:2. Но затем лиссабонцы забили четыре мяча и победили 4:2. Решающий гол на счету Коатеса.