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10 октября 201809:40

Якутская прокуратура организует проверку в связи с аварией в аэропорту

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организует проверку в связи с повреждением самолета при приземлении в якутском аэропорту, сообщает РИА Новости.

В связи с данным инцидентом аэропорт закрыли с 03:20 до 10:30 по местному времени, а три рейса из Санкт-Петербурга и Москвы, запланированные на это время, примет запасной аэродром поселка Чульман. Время некоторых других рейсов смещено, пассажиры этих рейсов оповещены. Проверка соблюдения требований о безопасности полетов была поручена Якутской транспортной прокуратуре.

Самолет авиакомпании "Якутия" Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту из Улан-Удэ в Якутск, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и получил повреждения. На борту находилось более 90 человек, все покинули самолет по надувному трапу, погибших нет. Четверо пассажиров обратились к оперативно прибывшим представителям экстренных служб за медицинской помощью.

 

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