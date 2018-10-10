Мария Захарова проведет брифинг в крымском доме Дмитрия Киселева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова проведет сегодня брифинг для журналистов в необычном месте — крымском доме гендиректора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Дом без забора в его классическом понимании — по такому описанию можно найти в Коктебеле недвижимость журналиста Дмитрия Киселева. Хотя само слово "недвижимость" он совсем не любит — это что-то ограничивающее движение. Здесь же сплошной простор. Первое, что встречает гостей, терраса с потрясающим видом на море и горы.

Именно из-за шикарной панорамы Киселев и взял в аренду этот участок земли еще 15 лет назад на горе, точнее, на оползневом склоне. Поначалу строить ничего не планировал. Но когда специалисты разъяснили, что грунт можно укрепить, родилась идея дома. Необычного. Дома, как машины для жилья по Корбюзье, когда главное — пространство вокруг, а не золотые люстры. Экскурсию проводит Александр Башкиров, помощник Киселева по дому.

"Да, все очень просто, мебель вся из "Икеи", у меня у самого дома такая же. Смотрите сами, все просто", — показывает Александр Башкиров, помощник по дому Дмитрия Киселева.

Без хозяина здесь немного пусто. Но зато он в обилии на фото: здесь еще пустырь и дом только в планах, а здесь уже первые сваи. Над укреплением грунта пришлось серьезно потрудиться. В несколько этапов была проведена полноценная инженерная защита участка.

"Фундамент не упадет, его держат сваи. Уже на фундамент крепятся габионы. И все надежно стягивается", — объясняет Александр.

В итоге дом получился недорогой, функциональный и даже архитектурно "хулиганский". Самые большие вложения были как раз в укрепительные работы. В верхней части 4 десятка канатных анкеров, в средней тоже армирование и цементирование грунта специальными приспособлениями, в нижней — целая своя история. А еще замена почти 2 тысяч кубометров земли.

"Все работы выполнены в соответствии со всеми нормативными актами. Ведется мониторинг конструкций. За последний несколько лет никаких изменений не зафиксировано. Никому из соседей и самим хозяевам дома ничего не угрожает", — уверяет Дмитрий Тимошенко, генеральный директор строительной фирмы "Столица".

Непосредственно дом — это несколько ярусов. 120 квадратных метров в верхней части и 90 в нижней. Очень простые, даже маленькие комнаты. Все для жизни. Да, есть небольшой бассейн с морской водой, но его грех не иметь на юге. Да, панорамные окна в пол. Но когда такой вид, как иначе? Заходим в спальню старшего сына.

- Это комната Глеба.

- О, тут книги. Что он читает? Пелевин, "Диалектика переходного периода".

Надежность дома под вопрос поставил автор странной, как бы разоблачительной статьи в одной из крымских газет. Мол, конструкция разваливается и представляет опасность для соседей. Идем к соседям. Это Роман, обычный местный рыбак. Из его дома дом Киселева виден, как на ладони.

"Раньше на этом месте был обрыв. Камни падали, когда на машине едешь или пешком. Когда Дмитрий Константинович навел красоту, стало намного лучше. Каждый должен так делать, чтобы наш поселок цвел", — уверен Роман Дворяшин, рыбак, сосед Дмитрия Киселева.

Но поселок Коктебель зацвел не только поэтому. Ежегодно здесь проходит джазовый фестиваль, отцом и основателем которого является Дмитрий Киселев. В августе был уже 16-й по счету. Приезжают музыканты со всего мира, туристы. В местный бюджет идет дополнительный доход.

Коктебель исторически притягивал творческую интеллигенцию: художников, поэтов, писателей. Место необыкновенной красоты. Здесь жил Волошин, бывали Толстой, Цветаева, Булгаков. И в наши дни свои дома в поселке имеет много творческих людей.

Художница Наташа Туркия и киновед Андрей Дементьев в Коктебель перебрались из Москвы. Живут здесь уже много лет. Изначально тоже присматривались к участку, где сейчас стоит дом Дмитрия Киселева. Но отказались. Зато потом с интересом наблюдали за инженерными работами.

"У нас с Наташей такое ощущение, что весь Коктебель сползет, а этот холм останется. Потому что он лучше всего укреплен", — объясняет Андрей Дементьев, киновед, продюсер, сосед Дмитрия Киселева.

Для Коктебеля Киселев действительно много делал и делает. Элементарно фонари на улице поставил за свой счет, а они тут далеко не везде имеются. Местная администрация даже благодарственную грамоту дала. Зато Штаты за все хорошее ввели персональные санкции. Об этом он рассказывал, стоя на этой террасе, год назад.

Дмитрий Киселев поднял российский триколор в Коктебеле сразу, как только здесь обосновался. То есть еще при Украине. За 10 лет до Крымской весны.

"Люди это воспринимали совершенно естественно. Я считаю, что мы всегда должны были в прямом и переносном смысле показывать на Украине и тем более в Крыму свой флаг", — говорит Дмитрий Киселев.

О том, как ради этого флага, этой романтики в Крыму — дома у моря, где собиралась бы вся семья — Киселев заложил свою недвижимость в Подмосковье и взял большой кредит, он и тогда не сказал ни слова, и сейчас говорит без охоты. Кому это интересно? Сенсация из серии "дорогущий дом известного журналиста угрожает людям" куда вкуснее. Но и у нее есть свой срок годности.

Коктебель сегодня это несколько тысяч жителей. Плюс туристы. Сейчас их уже немного, в октябре завершается бархатный сезон. Насладиться им смогут и журналисты. 10 октября в доме Дмитрия Киселева пройдет брифинг официального представителя МИД Марии Захаровой. Дома! Почему? Его двери открыты. И скрывать нечего. Это никакие не хоромы, это место для вдохновения. И разве можно в этом кому-то отказать?