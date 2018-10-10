Хабиб Нурмагомедов был готов разбить машину главе UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов был готов разбить автомобиль президента организации Дэйны Уайта, если бы не получил чемпионский пояс. Российский боец сообщил об этом на своей странице в социальной сети.

Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над ирландцем Конором Макгрегором, однако из-за инцидента, последовавшего после боя, не получил чемпионский пояс. Президент UFC Дэйна Уайт отменил церемонию награждения из соображений безопасности. Существовала угроза отмены результатов боя и дисквалификации российского бойца. Однако чемпионский пояс впоследствии был вручен Хабибу.

"Дэйне Уайту повезло, что он отдал мне пояс. Иначе я бы разбил его машину. Я знаю, где она паркуется", — написал Хабиб на своей странице в социальной сети. Президент UFC прокомментировал сообщение, пообещав пожаловаться отцу Нурмагомедова.