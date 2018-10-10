Во Флориде расстреляли посетителей торгового центра

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре города Форт-Мойерс штата Флорида на юго-востоке США. В результате два человека погибли, еще два получили ранения и госпитализированы. Нападение произошло во время празднования дня рождения в торговом центре одной из посетительниц.

Злоумышленник выстрелил в ее мужа, а затем смертельно ранил ее сына, сообщает РИА Новости. Очевидцы произошедшего считают, что стрельба не была случайным проявлением насилия. Всего было сделано около десятка выстрелов.

Доступ в торговый центр после стрельбы в нем закрыт полицейскими. Устанавливаются личности всех погибших.