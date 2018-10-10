Грузовик кузовом зацепил опору моста по дороге в аэропорт Красноярска

ЧП на 793 километре федеральной дороги Р 255 "Сибирь". Здесь грузовик с поднятым вверх кузовом по дороге из Ачинска в сторону аэропорта Красноярска зацепил опору моста. Одна из балок опоры дорожной развязки повреждена. Также пострадал и водитель грузовика. Он госпитализирован.

Движение транспорта осуществляется по одной из полос, но угрозы обрушения путепровода нет, сообщает ТАСС. Повреждения есть, но они не представляют угрозы. Скорее всего, под мост придется установить временную опору.

Официальный представитель управления автодорог "Енисей" подчеркнула, что ущерб будет возмещен с собственника грузовика. Сумму ущерба еще предстоит определить.

9 октября 2018 года 44-тонный грузовик обрушил путепровод над железнодорожными путями Транссиба на амурской станции Свободный. Два обрушившихся пролета упали на железнодорожный путь. Также пострадал водитель грузовика. Второй за день двухполосный автомобильный мост рухнул в Мордовии.