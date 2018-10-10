Новости В мире

Все видео этой рубрики
10 октября 201809:36 Валентин Богданов

"Выбирай, что хочешь": Никки Хейли уходит из ООН, чтобы вернуться

EPA

Расстались на хорошей ноте: Никки Хейли поможет Трампу найти человека на должность постпреда при ООН. Она закончит работать в конце этого года. В СМИ появились слухи, что теперь представлять интересы Штатов в организации будет Иванка Трамп. Дочь президента эту информацию опровергла. Решение американский лидер примет в ближайшие две-три недели, после кандидатуру отправит на рассмотрение в Сенат.

"Выбирай, что хочешь", — сказал Дональд Трамп Никки Хейли в Овальном кабинете, куда позвал, чтобы вместе объявить о ее уходе. Ослепительно улыбнувшись Хейли выбрала свободу.

"Нет никаких личных причин. Очень важно для властей понять, когда наступает момент отступить. За последние восемь лет я сделала все, что могла, и я думаю, что иногда должны приходить другие люди, которые вложат новые силы", — заявила постпред США в ООН Никки Хейли.

Не личные — значит, что дело не в тебе и не в семье. И потому слова Хейли ставят под сомнение как минимум одну из версий ее ухода: о том, что у нее стало плохо с финансами. Разговоры про тягу к красивой жизни пошли после того, как общественники заподозрили Хейли в получение скрытых взяток на 25 тысяч долларов в виде перелетов на частных самолетах, за которые платили бизнесмены из родной для нее Южной Каролины.

Зато другая версия — о том, что постпреду было комфортно при госсекретаре Тиллерсоне и стало не очень с приходом Помпео и Болтона, который ООН ни во что не ставит, наоборот выходит на первый план. Трамп, конечно, делал вид, что давно был в курсе, хотя некоторые утверждают, что сам он узнал обо всем лишь 3 октября.

"Где-то шесть месяцев назад Никки сказала мне, что в конце этого года, по истечению ее двухлетнего представительства в ООН, она бы хотела взять передышку. Этот период был действительно напряженный для всех нас — и самые сильные санкции в отношении КНДР, и эта непростая ситуация. Мы обсуждали уход Никки с Майком Помпео — мы оба рады за тебя, но мысль о твоем уходе нам обоим ненавистна. Она была великолепна, знала всех игроков — и Китай, и Россию, и Индию. Всех, и они ее любили. Ну, может, парочка недолюбливала. Но куда важнее — что все ее уважали", — подчеркнул Трамп.

У Хейли и правда был самый высокий в администрации рейтинг и среди республиканцев, и среди демократов. При том, что полностью человеком Трампа она никогда не была. Как губернатор Южной Каролины поддерживала сначала Марко Рубио, а потом Теда Круза. Став постпредом в ООН высказывалась в защиту женщин, обвинявших президента США в домогательства, а в апреле 2017 года даже вступила в открытый спор сразу со всем Белым домом. Хейли объявила тогда о новых санкциях против России, введение которых в Вашингтоне опровергли.

"Мы столкнулись со шпионажем в США, это неприемлемо. Нам не доставляет удовольствия эта конфронтация, но мы не собираемся закрывать глаза на действия России и спускать им все с рук, как они привыкли", — угрожала Никки Хейли.

Такие пассажи, как из этого интервью "Вестям" очень нравились демократам в Сенате. В уходе Хейли они усматривают угрозу национальной безопасности. Мол, спорить с Москвой, не прислушиваясь к контраргументам, не каждый сможет. Впрочем, за пределами Совбеза постпред США человек вполне коммуникабельный.

"Мне жаль, что она уходит, потому что у нас были хорошие рабочие и личные отношения, несмотря на все разногласия, которые были и есть. Она покинет пост не прямо сейчас. Это не сама отставка по факту, а объявление о ней. У нас еще есть время поработать вместе до момента, когда она покинет миссию США в организации", — подчеркнул российский постпред в Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

Доработает Хейли до середины января 2019 года. А значит, у журналистов в ООН еще будет повод пообсуждать не только ее выступления, но и ее всегда подобранные со вкусом наряды. Трамп их тоже отметил. Она сделала пост посланника более гламурным, сказал президент США. Чем дал повод считать, что стиль отныне — необходимое качество для американского постпреда. Им, к примеру, обладает родная дочь Трампа — Иванка, к которой тут же начали присматриваться.

"Думаю, Иванка могла бы оказаться весьма подходящей, но это вовсе не значит, что я обязательно выберу ее, ведь в этом случае возникнут обвинения в кумовстве и семейственности, — пояснил Дональд Трамп. — Даже если более компетентного человека невозможно было бы найти в целом мире. Но мы изучаем разные кандидатуры. Интересно, что имя Иванки просочилось в СМИ".

Имя, о котором спросили — Дина Пауэлл. Бывшая замсоветника по национальной безопасности с говорящей для ООН фамилией. Всего же претендентов пять. Среди кандидатур и посол США в Германии Ричард Гренелл и нынешняя спикер госдепа Хизер Науэрт. Определится с заменой Трамп пообещал через 2-3 недели.

Разговоры о президентских амбициях Никки Хейли ходили давно. Ее внезапная отставка, их, конечно бы, подстегнула. И потому постпред в ООН подстраховалась. На выборах 2020 года под камеры пообещала поддержать Трампа, про год 2024-й предусмотрительно умолчав.

Сейчас

08:54

Во Флориде расстреляли посетителей торгового центра

08:44

ЧП с самолетом "Якутии": возбуждено уголовное дело

22:06

В Старой Купавне горит магазин ритуальных товаров

21:19

В Рязани загорелось здание Академии ФСИН

20:43

На красной ветке московского метро поезда ходят с увеличенными интервалами

17:36

Постпред США при ООН уходит с поста

17:06

Путин пообещал прибавку к пенсии проработавшим на селе больше 30 лет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Авария Sukhoi Superjet 100 в Якутске: четырем пассажирам понадобилась помощь врачей

Авария Sukhoi Superjet 100 в Якутске: четырем пассажирам понадобилась помощь врачей

3 часа назад
Хабиб Нурмагомедов был готов разбить машину главе UFC

Хабиб Нурмагомедов был готов разбить машину главе UFC

49 минут назад
Грузовик кузовом зацепил опору моста по дороге в аэропорт Красноярска

Грузовик кузовом зацепил опору моста по дороге в аэропорт Красноярска

42 минуты назад
Никки Хейли. Самые яркие высказывания экс-постпреда США при ООН

Никки Хейли. Самые яркие высказывания экс-постпреда США при ООН

2 часа назад
Киев составил список из 24 храмов, которые будут захвачены в случае автокефалии

Киев составил список из 24 храмов, которые будут захвачены в случае автокефалии

1 час назад
Во Флориде расстреляли посетителей торгового центра

Во Флориде расстреляли посетителей торгового центра

30 минут назад
5 крупнейших открытий нефтяных месторождений в истории

5 крупнейших открытий нефтяных месторождений в истории

20 часов назад
Нужна помощь: Уле Спиридоновой необходимо укрепить кости

Нужна помощь: Уле Спиридоновой необходимо укрепить кости

08.10.2018 10:00
Муж Анны Якуниной не ревнует звезду "Склифосовского" только к Максиму Аверину

Муж Анны Якуниной не ревнует звезду "Склифосовского" только к Максиму Аверину

19 часов назад
Кокорина и Мамаева могут дисквалифицировать пожизненно

Кокорина и Мамаева могут дисквалифицировать пожизненно

10 часов назад
Как мечту сделать реальностью

Как мечту сделать реальностью

18 часов назад
Жизнь как драгоценность: на аукционе Русфонда раскупили украшения по детским эскизам

Жизнь как драгоценность: на аукционе Русфонда раскупили украшения по детским эскизам

08.10.2018 16:51
Расследование Эдуарда Петрова. Икорное подполье

Расследование Эдуарда Петрова. Икорное подполье

28.09.2018 12:01
4 834
Вести.net: Microsoft запустил сервис облачного гейминга Project xCloud

Вести.net: Microsoft запустил сервис облачного гейминга Project xCloud

42 минуты назад
ФСБ разгромила террористическую ячейку в Томске

ФСБ разгромила террористическую ячейку в Томске

58 минут назад
Российские пловцы завоевали две золотых медали на юношеских играх

Российские пловцы завоевали две золотых медали на юношеских играх

1 час назад
Переход россиян на цифровое телевещание продлен до второй половины января 2019 года

Переход россиян на цифровое телевещание продлен до второй половины января 2019 года

2 часа назад
На улицы Парижа вышли более 100 тысяч человек, недовольных политикой Макрона

На улицы Парижа вышли более 100 тысяч человек, недовольных политикой Макрона

2 часа назад
В Германии задержали второго подозреваемого в убийстве болгарской журналистки

В Германии задержали второго подозреваемого в убийстве болгарской журналистки

2 часа назад
В Томске директор ТРЦ убеждал судей, что может работать без противопожарной защиты

В Томске директор ТРЦ убеждал судей, что может работать без противопожарной защиты

3 часа назад
В Якутии автобус сошел с трассы, пострадали 10 человек

В Якутии автобус сошел с трассы, пострадали 10 человек

4 часа назад
7 февраля с космодрома Куру стартует российская ракета со спутниками OneWeb

7 февраля с космодрома Куру стартует российская ракета со спутниками OneWeb

5 часов назад
Криминалисты получили пробы с космического корабля "Союз"

Криминалисты получили пробы с космического корабля "Союз"

5 часов назад
Трамп обозначил сроки новой встречи с Ким Чен Ыном

Трамп обозначил сроки новой встречи с Ким Чен Ыном

6 часов назад
В Москве открывается XX выставка "Золотая осень"

В Москве открывается XX выставка "Золотая осень"

6 часов назад
Спикеры парламентов Евразии высказались против торговой политики США

Спикеры парламентов Евразии высказались против торговой политики США

7 часов назад
Ни следов, ни записей: в Стамбуле пропал репортер Washington Post

Ни следов, ни записей: в Стамбуле пропал репортер Washington Post

8 часов назад
Что скрывается за торговой войной Трампа?

Что скрывается за торговой войной Трампа?

8 часов назад
Председатель Конституционного суда: в Конституцию могут быть внесены точечные изменения

Председатель Конституционного суда: в Конституцию могут быть внесены точечные изменения

9 часов назад
Продажи США вооружений иностранным государствам увеличились на 33%

Продажи США вооружений иностранным государствам увеличились на 33%

9 часов назад
Сын выставил на торги квартиру вместе с матерью

Сын выставил на торги квартиру вместе с матерью

11 часов назад
Google показала новые "пиксельфоны"

Google показала новые "пиксельфоны"

12 часов назад
Александр Сосновский: мне стыдно за происходящее в ПАСЕ

Александр Сосновский: мне стыдно за происходящее в ПАСЕ

12 часов назад
СМИ: iPad получат Face ID, USB-C и магнитный коннектор

СМИ: iPad получат Face ID, USB-C и магнитный коннектор

16 часов назад
Фитнес для ленивых. Как создать фигуру мечты сидя на диване

Фитнес для ленивых. Как создать фигуру мечты сидя на диване

18 часов назад
Кирилл Плетнев: жизнь оказалась богаче, сложнее и жестче, чем в моих фантазиях

Кирилл Плетнев: жизнь оказалась богаче, сложнее и жестче, чем в моих фантазиях

21 час назад
Верхняя Балкария: трагическая история и сногсшибательные виды

Верхняя Балкария: трагическая история и сногсшибательные виды

21 час назад
10 фактов о биполярном расстройстве, которые нужно знать

10 фактов о биполярном расстройстве, которые нужно знать

21 час назад
"Хотела родить ему детей": совращавшая ученика канская учительница поделилась планами на будущее

"Хотела родить ему детей": совращавшая ученика канская учительница поделилась планами на будущее

22 часа назад
Щадящий метод визуализации помог выяснить, как древние египтяне красили носки

Щадящий метод визуализации помог выяснить, как древние египтяне красили носки

22 часа назад
"Даже сцену нормально сделать не можете": Жириновский оправдался за падение на инаугурации

"Даже сцену нормально сделать не можете": Жириновский оправдался за падение на инаугурации

22 часа назад
Названы российские цены на новый Subaru Forester

Названы российские цены на новый Subaru Forester

22 часа назад
Следующее обновление Chrome может нарушить работу сотен сайтов

Следующее обновление Chrome может нарушить работу сотен сайтов

22 часа назад
Спасите жизнь маленькой Лизы

Спасите жизнь маленькой Лизы

22 часа назад
Под копирку: аналоги популярных мультфильмов

Под копирку: аналоги популярных мультфильмов

23 часа назад
Новая разработка химиков МГУ поможет выявлять поддельные соки быстрее и дешевле

Новая разработка химиков МГУ поможет выявлять поддельные соки быстрее и дешевле

23 часа назад
Intel представила "самый быстрый в мире игровой чип" 9-го поколения

Intel представила "самый быстрый в мире игровой чип" 9-го поколения

09.10.2018 09:11