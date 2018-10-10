"Выбирай, что хочешь": Никки Хейли уходит из ООН, чтобы вернуться
Расстались на хорошей ноте: Никки Хейли поможет Трампу найти человека на должность постпреда при ООН. Она закончит работать в конце этого года. В СМИ появились слухи, что теперь представлять интересы Штатов в организации будет Иванка Трамп. Дочь президента эту информацию опровергла. Решение американский лидер примет в ближайшие две-три недели, после кандидатуру отправит на рассмотрение в Сенат.
"Выбирай, что хочешь", — сказал Дональд Трамп Никки Хейли в Овальном кабинете, куда позвал, чтобы вместе объявить о ее уходе. Ослепительно улыбнувшись Хейли выбрала свободу.
"Нет никаких личных причин. Очень важно для властей понять, когда наступает момент отступить. За последние восемь лет я сделала все, что могла, и я думаю, что иногда должны приходить другие люди, которые вложат новые силы", — заявила постпред США в ООН Никки Хейли.
Не личные — значит, что дело не в тебе и не в семье. И потому слова Хейли ставят под сомнение как минимум одну из версий ее ухода: о том, что у нее стало плохо с финансами. Разговоры про тягу к красивой жизни пошли после того, как общественники заподозрили Хейли в получение скрытых взяток на 25 тысяч долларов в виде перелетов на частных самолетах, за которые платили бизнесмены из родной для нее Южной Каролины.
Зато другая версия — о том, что постпреду было комфортно при госсекретаре Тиллерсоне и стало не очень с приходом Помпео и Болтона, который ООН ни во что не ставит, наоборот выходит на первый план. Трамп, конечно, делал вид, что давно был в курсе, хотя некоторые утверждают, что сам он узнал обо всем лишь 3 октября.
"Где-то шесть месяцев назад Никки сказала мне, что в конце этого года, по истечению ее двухлетнего представительства в ООН, она бы хотела взять передышку. Этот период был действительно напряженный для всех нас — и самые сильные санкции в отношении КНДР, и эта непростая ситуация. Мы обсуждали уход Никки с Майком Помпео — мы оба рады за тебя, но мысль о твоем уходе нам обоим ненавистна. Она была великолепна, знала всех игроков — и Китай, и Россию, и Индию. Всех, и они ее любили. Ну, может, парочка недолюбливала. Но куда важнее — что все ее уважали", — подчеркнул Трамп.
У Хейли и правда был самый высокий в администрации рейтинг и среди республиканцев, и среди демократов. При том, что полностью человеком Трампа она никогда не была. Как губернатор Южной Каролины поддерживала сначала Марко Рубио, а потом Теда Круза. Став постпредом в ООН высказывалась в защиту женщин, обвинявших президента США в домогательства, а в апреле 2017 года даже вступила в открытый спор сразу со всем Белым домом. Хейли объявила тогда о новых санкциях против России, введение которых в Вашингтоне опровергли.
"Мы столкнулись со шпионажем в США, это неприемлемо. Нам не доставляет удовольствия эта конфронтация, но мы не собираемся закрывать глаза на действия России и спускать им все с рук, как они привыкли", — угрожала Никки Хейли.
Такие пассажи, как из этого интервью "Вестям" очень нравились демократам в Сенате. В уходе Хейли они усматривают угрозу национальной безопасности. Мол, спорить с Москвой, не прислушиваясь к контраргументам, не каждый сможет. Впрочем, за пределами Совбеза постпред США человек вполне коммуникабельный.
"Мне жаль, что она уходит, потому что у нас были хорошие рабочие и личные отношения, несмотря на все разногласия, которые были и есть. Она покинет пост не прямо сейчас. Это не сама отставка по факту, а объявление о ней. У нас еще есть время поработать вместе до момента, когда она покинет миссию США в организации", — подчеркнул российский постпред в Организации Объединенных Наций Василий Небензя.
Доработает Хейли до середины января 2019 года. А значит, у журналистов в ООН еще будет повод пообсуждать не только ее выступления, но и ее всегда подобранные со вкусом наряды. Трамп их тоже отметил. Она сделала пост посланника более гламурным, сказал президент США. Чем дал повод считать, что стиль отныне — необходимое качество для американского постпреда. Им, к примеру, обладает родная дочь Трампа — Иванка, к которой тут же начали присматриваться.
"Думаю, Иванка могла бы оказаться весьма подходящей, но это вовсе не значит, что я обязательно выберу ее, ведь в этом случае возникнут обвинения в кумовстве и семейственности, — пояснил Дональд Трамп. — Даже если более компетентного человека невозможно было бы найти в целом мире. Но мы изучаем разные кандидатуры. Интересно, что имя Иванки просочилось в СМИ".
Имя, о котором спросили — Дина Пауэлл. Бывшая замсоветника по национальной безопасности с говорящей для ООН фамилией. Всего же претендентов пять. Среди кандидатур и посол США в Германии Ричард Гренелл и нынешняя спикер госдепа Хизер Науэрт. Определится с заменой Трамп пообещал через 2-3 недели.
Разговоры о президентских амбициях Никки Хейли ходили давно. Ее внезапная отставка, их, конечно бы, подстегнула. И потому постпред в ООН подстраховалась. На выборах 2020 года под камеры пообещала поддержать Трампа, про год 2024-й предусмотрительно умолчав.
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